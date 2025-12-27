Архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил сторонников за поддержку

«

"Огромная благодарность и Божьи благословения всем моим любимым, кто поздравил меня, смиренного, с днем рождения разными способами и по-разному, особенно в эти трудные дни, смягчив боль заточения и операции. Особая благодарность моим собратьям-священникам за их добрые пожелания. Глубокое уважение собравшимся у больницы дорогим людям, которые облегчили послеоперационные боли", - говорится в послании архиепископа.