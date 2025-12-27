Архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил сторонников за поддержку

ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. Находящийся в Армении в заключении архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил за поддержку сторонников, которые в субботу поздравили его с днем рождения у стен больницы, где он был прооперирован.
Владыка был успешно прооперирован 26 декабря в ереванском медицинском центре "Измирлян", куда его перевели десятью днями ранее из следственного изолятора Службы национальной безопасности.
"Огромная благодарность и Божьи благословения всем моим любимым, кто поздравил меня, смиренного, с днем рождения разными способами и по-разному, особенно в эти трудные дни, смягчив боль заточения и операции. Особая благодарность моим собратьям-священникам за их добрые пожелания. Глубокое уважение собравшимся у больницы дорогим людям, которые облегчили послеоперационные боли", - говорится в послании архиепископа.
"Да благословит Бог всех вас, наш народ, нашу Родину и нашу Святую Церковь", - отметил владыка.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
