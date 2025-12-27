Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил сторонников за поддержку - РИА Новости, 27.12.2025
17:17 27.12.2025
Архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил сторонников за поддержку
Архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил сторонников за поддержку - РИА Новости, 27.12.2025
Архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил сторонников за поддержку
Находящийся в Армении в заключении архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил за поддержку сторонников, которые в субботу поздравили его с днем рождения у стен... РИА Новости, 27.12.2025
в мире
армения
ереван
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
ереван
в мире, армения, ереван, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил сторонников за поддержку

Арестованный в Армении архиепископ Микаэл поблагодарил сторонников за поддержку

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГлава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. Находящийся в Армении в заключении архиепископ Микаэл Аджапахян поблагодарил за поддержку сторонников, которые в субботу поздравили его с днем рождения у стен больницы, где он был прооперирован.
Владыка был успешно прооперирован 26 декабря в ереванском медицинском центре "Измирлян", куда его перевели десятью днями ранее из следственного изолятора Службы национальной безопасности.
Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Находящегося в Армении в заключении архиепископа Микаэла прооперировали
Вчера, 13:40
«
"Огромная благодарность и Божьи благословения всем моим любимым, кто поздравил меня, смиренного, с днем рождения разными способами и по-разному, особенно в эти трудные дни, смягчив боль заточения и операции. Особая благодарность моим собратьям-священникам за их добрые пожелания. Глубокое уважение собравшимся у больницы дорогим людям, которые облегчили послеоперационные боли", - говорится в послании архиепископа.
"Да благословит Бог всех вас, наш народ, нашу Родину и нашу Святую Церковь", - отметил владыка.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Армянская церковь на горе Ванкасар - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Правительство Армении лишило церковь права на землю
25 декабря, 10:35
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
