Столичных экономистов отметили почетными званиями и знаками отличия

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Столичных специалистов экономической сферы – представителей вузов, научных организаций, банков – отметили званиями "Почетный экономист города Москвы", а также удостоили знаков отличия "За безупречную службу городу Москве", сообщает пресс-служба московского департамента экономической политики и развития.

Награды вручила заместитель столичного градоначальника, глава департамента Мария Багреева. Она подчеркнула, что в экономической и финансовых сферах связали свою деятельность 725 тысяч жителей города – около 9% от всего числа занятых.

"Экономисты работают в самых разных отраслях: от финансовой сферы до промышленности. Многие годы эта специальность является одним из самых популярных направлений высшего образования: ее осваивает каждый четвертый студент московского вуза", – приводит пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития слова Багреевой.

Заммэра подчеркнула: в Москве получают специальность порядка трети всех российских студентов-экономистов. При этом более 40% студентов, поступивших в прошлом году на это направление в столичные вузы, приехали из разных российских регионов.

Багреева отметила, что на церемонии наградили преподавателей, ученых, экономистов и финансистов.

"За каждым из них – годы исследований, терабайты проанализированных данных, сотни подготовленных специалистов и реальный вклад в экономическую устойчивость и развитие столицы. Их ежедневная профессиональная работа формирует интеллектуальный экономический каркас нашего города. Благодарим их за этот капитал и эту экспертизу", – заявила Багреева.

Указ о присвоении почетных званий подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.Так, ректор Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов получил знак отличия "За безупречную службу городу Москве". Такой наградой отмечают тех специалистов, которые внесли вклад в столичный прогресс. Также знак получают за плодотворную деятельность на протяжении многих лет, которая помогла процветанию Москвы и росту благосостояния жителей.

Звание "Почетный экономист города Москвы" присваивается специалистам, проработавшим по специальности в Москве не менее 15 лет, за заслуги в области экономики и финансов, развитии экономической науки, подготовку кадров. Этой награды удостоены 23 человека.

Среди них – сотрудники Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Это директор Александр Широв, заместитель директора Игорь Фролов, заместитель директора Дмитрий Кувалин, заместитель директора по научной работе Ольга Кузнецова, а также заведующие лабораториями Михаил Ксенофонтов, Михаил Гусев, Андрей Колпаков.

Были отмечены и представители РЭУ имени Г. В. Плеханова. Это директор центра статистики и науки о данных Никита Эпштейн, доцент кафедры экономической теории Елена Казаринова, доцент кафедры государственного и муниципального управления Наталья Булей, доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Дмитрий Бусалов, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна Светлана Панасенко, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Алла Чалова.

Среди награжденных – профессор департамента прикладной экономики Высшей школы экономики Светлана Авдашева, директор института "Центр развития" вуза Наталья Акиндинова.

Также награды получили начальник экономического управления ГУ ЦБ по ЦФО Елена Буздалина, заместитель начальника отдела контроля достоверности взаимодействия с правоохранительными органами Светлана Дианова, заместитель начальника экономического управления Татьяна Иголкина, советник экономического управления Анна Ильина, заведующий кладовой отдела кассовых операций №2 кассового центра Елена Крупица, заместитель начальника управления безопасности Анна Масленикова, заместитель начальника отдела регионального анализа и обработки данных экономического управления Ирина Соловьева.

Отмечена и главный экономист Альфа-Банка – руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова.