Жители КБР передали в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и теплые вещи
Жители КБР передали в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и теплые вещи - РИА Новости, 26.12.2025
Жители КБР передали в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и теплые вещи
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали новый гуманитарный груз бойцам в зону специальной военной операции, в его состав вошли автомобиль,... РИА Новости, 26.12.2025
НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали новый гуманитарный груз бойцам в зону специальной военной операции, в его состав вошли автомобиль, квадрокоптеры и теплые вещи, сообщила администрация главы региона.
"Жители Чегемского района направили очередную партию гуманитарного груза военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Передан автомобиль повышенной проходимости УАЗ-452, технические средства и спецоборудование: квадрокоптеры, камеры видеонаблюдения, комплектующие для БПЛА, продукты питания, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
По ее информации, в формировании груза активное участие приняли представители общественных, молодежных объединений, родители учеников школ района, а также сами школьники, которые отправили бойцам письма поддержки, маскировочные сети и окопные свечи.