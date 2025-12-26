Жители КБР передали в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и теплые вещи

НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали новый гуманитарный груз бойцам в зону специальной военной операции, в его состав вошли автомобиль, квадрокоптеры и теплые вещи, сообщила администрация главы региона.

"Жители Чегемского района направили очередную партию гуманитарного груза военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Передан автомобиль повышенной проходимости УАЗ-452, технические средства и спецоборудование: квадрокоптеры, камеры видеонаблюдения, комплектующие для БПЛА, продукты питания, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.