Рейтинг@Mail.ru
Житель Новосибирской области получил 14 лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/zhitel-2064804427.html
Житель Новосибирской области получил 14 лет колонии по делу о госизмене
Житель Новосибирской области получил 14 лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 26.12.2025
Житель Новосибирской области получил 14 лет колонии по делу о госизмене
Второй восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к 14 годам лишения свободы за государственную измену, финансирование терроризма и... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:11:00+03:00
2025-12-26T11:11:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
новосибирск
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49734/19/497341990_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_67c0a2cc62b8470b0b3cb6258283d049.jpg
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
https://ria.ru/20251222/sud-2063958079.html
россия
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49734/19/497341990_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d352e92427d0d068b0805b853aa98de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, telegram
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Telegram
Житель Новосибирской области получил 14 лет колонии по делу о госизмене

Финансировавший РДК житель Новосибирской области получил 14 лет колонии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Верховный суд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 26 дек - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к 14 годам лишения свободы за государственную измену, финансирование терроризма и призыв к нему, сообщает суд.
"2-й Восточный окружной военный суд (постоянное судебное присутствие в Новосибирске) постановил обвинительный приговор в отношении Данила Лиханова... по совокупности преступлений назначил Лиханову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
Суд установил, что в 2023 году Лиханов в мессенджере Telegram установил отношения сотрудничества с неким участником запрещенного в РФ националистического вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), обвиняемым в совершении государственной измены и объявленным в международный розыск.
"В период с октября 2023 года по апрель 2024 года Лиханов на почве неприятия к проводимой военно-политическим руководством РФ внешней и внутренней политике, желая оказать финансовую помощь Украине для поддержания вооруженных формирований данного государства в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил РФ и содействовать террористической деятельности РДК*... совершал переводы криптовалюты на цифровые кошельки, используемые для финансирования деятельности РДК*", - пояснили в суде.
Также в апреле 2024 года Лиханов в одной из общедоступных Telegram-групп разместил публикацию с пропагандой террористической идеологии РДК*, где содержался призыв к совершению терактов.
Приговор в законную силу пока не вступил.
*запрещенная в РФ террористическая организация
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах в Подмосковье
22 декабря, 20:41
 
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьНовосибирскTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала