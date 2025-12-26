Житель Новосибирской области получил 14 лет колонии по делу о госизмене

НОВОСИБИРСК, 26 дек - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к 14 годам лишения свободы за государственную измену, финансирование терроризма и призыв к нему, сообщает суд.
"2-й Восточный окружной военный суд (постоянное судебное присутствие в Новосибирске) постановил обвинительный приговор в отношении Данила Лиханова... по совокупности преступлений назначил Лиханову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в 2023 году Лиханов в мессенджере Telegram установил отношения сотрудничества с неким участником запрещенного в РФ националистического вооруженного формирования "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), обвиняемым в совершении государственной измены и объявленным в международный розыск.
"В период с октября 2023 года по апрель 2024 года Лиханов на почве неприятия к проводимой военно-политическим руководством РФ внешней и внутренней политике, желая оказать финансовую помощь Украине для поддержания вооруженных формирований данного государства в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил РФ и содействовать террористической деятельности РДК*... совершал переводы криптовалюты на цифровые кошельки, используемые для финансирования деятельности РДК*", - пояснили в суде.
Также в апреле 2024 года Лиханов в одной из общедоступных Telegram-групп разместил публикацию с пропагандой террористической идеологии РДК*, где содержался призыв к совершению терактов.
Приговор в законную силу пока не вступил.
*запрещенная в РФ террористическая организация