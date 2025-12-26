Более 408 тысяч "квадратов" жилья ввели в Смоленской области в этом году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В этом году в Смоленской области было введено свыше 408 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор Василий Анохин.

Глава региона принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию с участием заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, на котором подвели предварительные итоги совместной работы за 2025 год. В центре обсуждения – ход реализации программ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Программа "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году выполнена на 100%. Практически реализован и план жилищного строительства – в этом году введено свыше 408 тысяч квадратных метров жилья. Продолжаем расселение из аварийного жилья. С 2019 года новые квартиры получили более 1,8 тысячи человек, плановые значения перевыполнены", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в рамках проекта "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" в регионе определены 27 опорных пунктов. Утверждена региональная программа развития инфраструктуры в малых городах и сельских поселениях. Она включает работу по 15 направлениям: от ЖКХ и дорожного хозяйства до медицины, образования, транспорта и благоустройства.

"Подвели итоги дорожного строительства. Реализуем проекты по обновлению участков автомобильных дорог, в том числе федерального значения. До конца года откроем участок дороги "Орел – Брянск – Смоленск до границы Республики Беларусь - Белик – Борок - Ворошилово"", - отметил Анохин.