Более 408 тысяч "квадратов" жилья ввели в Смоленской области в этом году
Смоленская область
Смоленская область
 
10:53 26.12.2025
Более 408 тысяч "квадратов" жилья ввели в Смоленской области в этом году
Более 408 тысяч "квадратов" жилья ввели в Смоленской области в этом году - РИА Новости, 26.12.2025
Более 408 тысяч "квадратов" жилья ввели в Смоленской области в этом году
В этом году в Смоленской области было введено свыше 408 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 26.12.2025
смоленская область
жилье
смоленская область
смоленск
василий анохин
марат хуснуллин
россия
смоленская область
смоленск
россия
жилье, смоленская область, смоленск, василий анохин, марат хуснуллин, россия
Смоленская область, Жилье, Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Марат Хуснуллин, Россия
Более 408 тысяч "квадратов" жилья ввели в Смоленской области в этом году

Василий Анохин: более 408 тысяч квадратных метров жилья ввели в этом году

Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В этом году в Смоленской области было введено свыше 408 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор Василий Анохин.
Глава региона принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию с участием заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, на котором подвели предварительные итоги совместной работы за 2025 год. В центре обсуждения – ход реализации программ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Программа "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году выполнена на 100%. Практически реализован и план жилищного строительства – в этом году введено свыше 408 тысяч квадратных метров жилья. Продолжаем расселение из аварийного жилья. С 2019 года новые квартиры получили более 1,8 тысячи человек, плановые значения перевыполнены", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в рамках проекта "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" в регионе определены 27 опорных пунктов. Утверждена региональная программа развития инфраструктуры в малых городах и сельских поселениях. Она включает работу по 15 направлениям: от ЖКХ и дорожного хозяйства до медицины, образования, транспорта и благоустройства.
"Подвели итоги дорожного строительства. Реализуем проекты по обновлению участков автомобильных дорог, в том числе федерального значения. До конца года откроем участок дороги "Орел – Брянск – Смоленск до границы Республики Беларусь - Белик – Борок - Ворошилово"", - отметил Анохин.
По его словам, отдельное внимание уделили реализации инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов. Заемные средства в регионе направляют на строительство детских садов, развитие коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов, в том числе реконструкцию аэродрома Смоленск (Северный).
 
Смоленская область, Жилье, Смоленск, Василий Анохин, Марат Хуснуллин, Россия
 
 
