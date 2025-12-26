МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan отреагировали на результаты опроса общественного мнения о проведении президентских выборов на Украине.
"Ахаха, да Зеля просто не станет выборы проводить. Если он продует, отправится прямиком под арест, так что забудьте вы уже о своей демократии", — написал первый пользователь.
"Вот что бывает, когда ставишь на ключевые посты друзей и знакомых. В итоге разрастается коррупция, царит воровство, друзья перестают быть друзьями. Страна разодрана на части конфликтом, никаких успехов на фронте не было и не предвидится, да и миром решить дело не получается. Если Зеленского в таких условиях переизберут — это будет говорить о том, что для Украины песенка спета", — отметил другой комментатор.
"Коррупция в Украине — не новость; она существовала там задолго до начала конфликта с Россией. Эту страну и в Евросоюз-то не принимали из-за серьезных проблем с коррупцией. Удивительно, что правда всплыла только сейчас. Вероятно, во время боевых действий большинству было не до расследований случаев воровства. Как бы то ни было, недавний коррупционный скандал — прямое доказательство того, что Украина не способна более продолжать боевые действия, не говоря уже о победе над Россией", — высказался очередной читатель.
"Если Зеленский проиграет выборы, мир на Украине наконец-то станет ближе. <…> Преступления Зеленского серьезны: он втянул Украину в конфликт, который невозможно выиграть, и привел собственный народ к расколу", — подытожили пользователи.
По данным опроса, опубликованным на сайте SOCIS, 22,2% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за Зеленского, 21,8% не стали бы голосовать за Петра Порошенко*, 16,6% - за депутата Юрия Бойко, 10,6% - за экс-премьера Юлию Тимошенко.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
