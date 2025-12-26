Рейтинг@Mail.ru
"Правда всплыла". Зеленского жестко раскритиковали в Японии - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/zelenskiy-2064947736.html
"Правда всплыла". Зеленского жестко раскритиковали в Японии
"Правда всплыла". Зеленского жестко раскритиковали в Японии - РИА Новости, 26.12.2025
"Правда всплыла". Зеленского жестко раскритиковали в Японии
Читатели Yahoo News Japan отреагировали на результаты опроса общественного мнения о проведении президентских выборов на Украине. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:27:00+03:00
2025-12-26T17:27:00+03:00
в мире
украина
россия
япония
юлия тимошенко
юрий бойко
петр порошенко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156400_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_5d293e4b0e96cafec344c195837cf7b3.jpg
https://ria.ru/20251226/vstrecha-2064934778.html
https://ria.ru/20251226/plan-2064833871.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064856245.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064761939.html
украина
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156400_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1014fd1e5353c859da4c59c8e2645030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, япония, юлия тимошенко, юрий бойко, петр порошенко, верховная рада украины, yahoo! inc., федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Россия, Япония, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, Yahoo! Inc., Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

"Правда всплыла". Зеленского жестко раскритиковали в Японии

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan отреагировали на результаты опроса общественного мнения о проведении президентских выборов на Украине.
"Ахаха, да Зеля просто не станет выборы проводить. Если он продует, отправится прямиком под арест, так что забудьте вы уже о своей демократии", — написал первый пользователь.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Вчера, 16:41
"Вот что бывает, когда ставишь на ключевые посты друзей и знакомых. В итоге разрастается коррупция, царит воровство, друзья перестают быть друзьями. Страна разодрана на части конфликтом, никаких успехов на фронте не было и не предвидится, да и миром решить дело не получается. Если Зеленского в таких условиях переизберут — это будет говорить о том, что для Украины песенка спета", — отметил другой комментатор.
"Коррупция в Украине — не новость; она существовала там задолго до начала конфликта с Россией. Эту страну и в Евросоюз-то не принимали из-за серьезных проблем с коррупцией. Удивительно, что правда всплыла только сейчас. Вероятно, во время боевых действий большинству было не до расследований случаев воровства. Как бы то ни было, недавний коррупционный скандал — прямое доказательство того, что Украина не способна более продолжать боевые действия, не говоря уже о победе над Россией", — высказался очередной читатель.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского
Вчера, 12:29
"Если Зеленский проиграет выборы, мир на Украине наконец-то станет ближе. <…> Преступления Зеленского серьезны: он втянул Украину в конфликт, который невозможно выиграть, и привел собственный народ к расколу", — подытожили пользователи.
По данным опроса, опубликованным на сайте SOCIS, 22,2% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за Зеленского, 21,8% не стали бы голосовать за Петра Порошенко*, 16,6% - за депутата Юрия Бойко, 10,6% - за экс-премьера Юлию Тимошенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным
Вчера, 13:28
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один
Вчера, 06:35
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияЯпонияЮлия ТимошенкоЮрий БойкоПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныYahoo! Inc.Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала