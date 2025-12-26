"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала переполох в Киеве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский своим рождественским заявлением сорвал все усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа", — рассказал он.
Политолог считает, что урегулирование конфликта из-за выходки Зеленского стало еще сложнее.
"Полагаю, что сейчас будут сокрушительные удары после этих заявлений", — предположил он.
В среду Зеленский выступил с рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным, он отметил, что глава киевского режима походит на малоадекватного человека.
