"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала переполох в Киеве - РИА Новости, 26.12.2025
08:59 26.12.2025
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала переполох в Киеве
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала переполох в Киеве
Владимир Зеленский своим рождественским заявлением сорвал все усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил бывший помощник...
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала переполох в Киеве

Соскин: Зеленский своим рождественским заявлением подорвал все усилия Трампа

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский своим рождественским заявлением сорвал все усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа", — рассказал он.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Последний шанс". В США сделали громкое заявление о России
25 декабря, 11:19
Политолог считает, что урегулирование конфликта из-за выходки Зеленского стало еще сложнее.
«
"Полагаю, что сейчас будут сокрушительные удары после этих заявлений", — предположил он.
В среду Зеленский выступил с рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение Зеленского некультурным и озлобленным, он отметил, что глава киевского режима походит на малоадекватного человека.
Рождественское заявление Владимира Зеленского. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
25 декабря, 09:40
 
