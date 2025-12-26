Рейтинг@Mail.ru
10:45 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/zelenskij-2064793199.html
Зеленский заслуживает приговора на новом Нюрнберге, заявили в РВИО

Мягков: Зеленский заслуживает приговор за погубившие мирных граждан приказы

© РИА Новости / Виталий БелоусовНаучный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заслуживает приговор на новом международном процессе, аналогичном Нюрнбергскому трибуналу, за приказы, которые погубили мирных граждан, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Этот человек (Зеленский - ред.), на наш взгляд, отдавал преступные приказы... отдавал такие приказы, которые сегодня ведут непосредственно к гибели мирных граждан, военнопленных, к разрушению инфраструктуры, к разрушению зданий, к огромному горю среди населения Донбасса, Новороссии и других регионов нашей России. Поэтому, безусловно, этот человек достоин судебного преследования и судебного приговора", - сказал Мягков, отвечая на вопрос, попадет ли Зеленский под расследование, если будет организован "Нюрнберг-2" над киевским режимом.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Историк назвал Зеленского мини-фюрером
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
