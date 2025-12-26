МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заслуживает приговор на новом международном процессе, аналогичном Нюрнбергскому трибуналу, за приказы, которые погубили мирных граждан, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Этот человек (Зеленский - ред.), на наш взгляд, отдавал преступные приказы... отдавал такие приказы, которые сегодня ведут непосредственно к гибели мирных граждан, военнопленных, к разрушению инфраструктуры, к разрушению зданий, к огромному горю среди населения Донбасса, Новороссии и других регионов нашей России. Поэтому, безусловно, этот человек достоин судебного преследования и судебного приговора", - сказал Мягков, отвечая на вопрос, попадет ли Зеленский под расследование, если будет организован "Нюрнберг-2" над киевским режимом.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
