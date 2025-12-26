Свиные почки могут заменить человеческие при трансплантации, пишет Guardian

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Трансплантация свиных почек может заменить трансплантацию человеческих почек на фоне прогресса в сфере модификации генов свиньи, позволяющего снизить риск отторжения почек человеческим организмом, заявил директор медицинского центра Langone Health и хирург Роберт Монтгомери в интервью газете Трансплантация свиных почек может заменить трансплантацию человеческих почек на фоне прогресса в сфере модификации генов свиньи, позволяющего снизить риск отторжения почек человеческим организмом, заявил директор медицинского центра Langone Health и хирург Роберт Монтгомери в интервью газете Guardian

По словам Монтгомери, свиные органы станут превосходить человеческие по качеству для трансплантации, поскольку существует вероятность дальнейшей модификации генов для снижения вероятности отторжения. Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь, пишет газета.

"В какой-то момент они (свиные органы - ред.) могут стать лучше, потому что мы можем постоянно модифицировать их, чтобы сделать их более совершенными, чего нельзя сделать с человеческими органами", - заявил Монтгомери.

Отмечается, что, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даст разрешение, испытания будут расширены и будут включать еще 44 трансплантации. Этот подход направлен на решение проблемы нехватки человеческих органов. Первоначально шесть пациентов должны получить органы свиней, которые были генетически модифицированы, чтобы снизить вероятность отторжения человеческим организмом.

В конце января агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Тована Луни, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней более 60 дней, установив рекорд по продолжительности жизни после подобной операции. При этом только четыре других американца ранее получали экспериментальные трансплантации свиных органов: двух сердец и двух почек, однако никто из них не прожил дольше двух месяцев. Врачи рассказывали агентству, что их прогнозы относительно состояния Луни вполне оптимистичны.