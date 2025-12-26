Рейтинг@Mail.ru
Свиные почки могут заменить человеческие при трансплантации, пишет Guardian - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
22:32 26.12.2025 (обновлено: 22:44 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/zdorove-2064994223.html
Свиные почки могут заменить человеческие при трансплантации, пишет Guardian
Свиные почки могут заменить человеческие при трансплантации, пишет Guardian - РИА Новости, 26.12.2025
Свиные почки могут заменить человеческие при трансплантации, пишет Guardian
Трансплантация свиных почек может заменить трансплантацию человеческих почек на фоне прогресса в сфере модификации генов свиньи, позволяющего снизить риск... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T22:32:00+03:00
2025-12-26T22:44:00+03:00
сша
здоровье
здоровье - общество
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/89/1521408972_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a6c2ecb5f9a595e184997068e2170015.jpg
https://ria.ru/20251223/zrenie-2063940226.html
https://ria.ru/20251204/bolezn-2059464686.html
https://ria.ru/20251216/pochka-2062439700.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/89/1521408972_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_872638a81cd83a70fa40ef867cab7ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, здоровье, здоровье - общество
США, Здоровье, Здоровье - Общество, Хорошие новости
Свиные почки могут заменить человеческие при трансплантации, пишет Guardian

Guardian: свиные почки могут превзойти человеческие по качеству трансплантации

© РИА Новости / Григорий СысоевОперация по трансплантации почки
Операция по трансплантации почки - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Операция по трансплантации почки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Трансплантация свиных почек может заменить трансплантацию человеческих почек на фоне прогресса в сфере модификации генов свиньи, позволяющего снизить риск отторжения почек человеческим организмом, заявил директор медицинского центра Langone Health и хирург Роберт Монтгомери в интервью газете Guardian.
По словам Монтгомери, свиные органы станут превосходить человеческие по качеству для трансплантации, поскольку существует вероятность дальнейшей модификации генов для снижения вероятности отторжения. Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь, пишет газета.
Гульжияна Аржиматова во время операции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Впервые увидел жену": как в Боткинской больнице возвращают зрение
23 декабря, 08:00
"В какой-то момент они (свиные органы - ред.) могут стать лучше, потому что мы можем постоянно модифицировать их, чтобы сделать их более совершенными, чего нельзя сделать с человеческими органами", - заявил Монтгомери.
Отмечается, что, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даст разрешение, испытания будут расширены и будут включать еще 44 трансплантации. Этот подход направлен на решение проблемы нехватки человеческих органов. Первоначально шесть пациентов должны получить органы свиней, которые были генетически модифицированы, чтобы снизить вероятность отторжения человеческим организмом.
Опыты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Научный триумф". Найдено средство против неизлечимой болезни
4 декабря, 08:00
В конце января агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Тована Луни, которой трансплантировали свиную почку, прожила с ней более 60 дней, установив рекорд по продолжительности жизни после подобной операции. При этом только четыре других американца ранее получали экспериментальные трансплантации свиных органов: двух сердец и двух почек, однако никто из них не прожил дольше двух месяцев. Врачи рассказывали агентству, что их прогнозы относительно состояния Луни вполне оптимистичны.
В феврале газета Washington Post сообщала, что две биотехнологические компании получили разрешение в США на проведение клинических испытаний по трансплантации людям почек генетически модифицированных свиней.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Жительнице Великого Новгорода в больнице удалили здоровую почку
16 декабря, 17:12
 
Хорошие новостиСШАЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала