05:14 26.12.2025
Средние зарплаты сварщиков в России выросли за 11 месяцев
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Средние заработные платы сварщиков в январе-ноябре 2025 года выросли на 21% и превысили 130 тысяч рублей, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"По данным "Авито Работы", за январь-ноябрь 2025 года средние предлагаемые зарплаты сварщиков в России достигли 131 347 рублей в месяц, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в исследовании.
При расчете средних зарплатных предложений использовались данные из вилок, указанных работодателями в вакансиях. При этом учитывались как вахтовые вакансии, так и предложения с фиксированным графиком работы. Фактический уровень дохода может различаться в зависимости от региона, опыта работы и квалификационного разряда специалиста - чем выше разряд, тем выше зарплатные предложения.
Сильнее всего зарплаты выросли у сварщиков шестого разряда - на 47%, до 181,274 тысячи рублей. Это высококвалифицированные специалисты, которые привлекаются к особо ответственным работам — сварке трубопроводов высокого давления, работам при низких температурах, соединению легированных и разнородных сталей, выполнению трубных стыков TIG, орбитальной сварке и узким разделкам.
Чуть меньше предлагают сварщикам пятого разряда - в январе-ноябре они могли рассчитывать в среднем на 167,588 тысячи рублей в месяц (+46% в годовом выражении). Такие специалисты выполняют сложные пространственные и многослойные швы, работают с нержавеющей сталью и алюминием, умеют управлять деформациями металла и настраивать режимы сварки.
На третьем месте по размеру зарплатных предложений сварщики четвертого разряда. В период с января по ноябрь текущего года им за полную занятость в среднем предлагали 158 965 рублей в месяц - на 36% больше, чем годом ранее. Это производственники, которые работают в разных пространственных положениях, включая вертикальные, выполняют основную часть сварочных работ полуавтоматом по стали, могут проводить базовые работы TIG по нержавейке, заниматься ремонтом трещин и сборкой узлов с соблюдением зазоров.
"По нашим данным, чаще всего компании нанимают специалистов 5-го разряда - на них приходится 14% от всех вакансий. Почти столь же востребованы сварщики 4-го разряда (13,7%) и 6-го разряда (13,1%)", - приводится в сообщении комментарий директора категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрея Кучеренкова.
