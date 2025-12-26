Средние зарплаты сварщиков в России выросли за 11 месяцев

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Средние заработные платы сварщиков в январе-ноябре 2025 года выросли на 21% и превысили 130 тысяч рублей, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).

"По данным "Авито Работы", за январь-ноябрь 2025 года средние предлагаемые зарплаты сварщиков в России достигли 131 347 рублей в месяц, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в исследовании.

При расчете средних зарплатных предложений использовались данные из вилок, указанных работодателями в вакансиях. При этом учитывались как вахтовые вакансии, так и предложения с фиксированным графиком работы. Фактический уровень дохода может различаться в зависимости от региона, опыта работы и квалификационного разряда специалиста - чем выше разряд, тем выше зарплатные предложения.

Сильнее всего зарплаты выросли у сварщиков шестого разряда - на 47%, до 181,274 тысячи рублей. Это высококвалифицированные специалисты, которые привлекаются к особо ответственным работам — сварке трубопроводов высокого давления, работам при низких температурах, соединению легированных и разнородных сталей, выполнению трубных стыков TIG, орбитальной сварке и узким разделкам.

Чуть меньше предлагают сварщикам пятого разряда - в январе-ноябре они могли рассчитывать в среднем на 167,588 тысячи рублей в месяц (+46% в годовом выражении). Такие специалисты выполняют сложные пространственные и многослойные швы, работают с нержавеющей сталью и алюминием, умеют управлять деформациями металла и настраивать режимы сварки.

На третьем месте по размеру зарплатных предложений сварщики четвертого разряда. В период с января по ноябрь текущего года им за полную занятость в среднем предлагали 158 965 рублей в месяц - на 36% больше, чем годом ранее. Это производственники, которые работают в разных пространственных положениях, включая вертикальные, выполняют основную часть сварочных работ полуавтоматом по стали, могут проводить базовые работы TIG по нержавейке, заниматься ремонтом трещин и сборкой узлов с соблюдением зазоров.