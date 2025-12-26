Запад переправил бациллу нацизма на Украину, заявил историк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Запад прятал и поощрял бандеровцев и прибалтийских нацистов, после Второй мировой войны они продолжали свою деятельность, поэтому со временем, когда "вакцина" Нюрнбергского трибунала стала ослабевать, спящие "бациллы" нацизма были переправлены на Украину и прибалтийские государства, сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.