Запад переправил бациллу нацизма на Украину, заявил историк - РИА Новости, 26.12.2025
13:30 26.12.2025
Запад переправил бациллу нацизма на Украину, заявил историк
Запад переправил бациллу нацизма на Украину, заявил историк - РИА Новости, 26.12.2025
Запад переправил бациллу нацизма на Украину, заявил историк
Запад прятал и поощрял бандеровцев и прибалтийских нацистов, после Второй мировой войны они продолжали свою деятельность, поэтому со временем, когда "вакцина"... РИА Новости, 26.12.2025
украина, сша, великобритания, российское военно-историческое общество (рвио)
Украина, США, Великобритания, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Запад переправил бациллу нацизма на Украину, заявил историк

Мягков заявил, что Запад переправил бациллу нацизма на Украину и в Прибалтику

Флаг и герб Украины . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Запад прятал и поощрял бандеровцев и прибалтийских нацистов, после Второй мировой войны они продолжали свою деятельность, поэтому со временем, когда "вакцина" Нюрнбергского трибунала стала ослабевать, спящие "бациллы" нацизма были переправлены на Украину и прибалтийские государства, сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Бандеровцев, прибалтийских нацистов Запад прятал. И с течением времени вакцина, я бы так сказал, Нюрнбергского трибунала, которая действовала на протяжении 10, 20, 30 лет, стала ослабевать. Тем более, что вот эти, как в колбочках, нацисты, которые сохранились в Канаде, в США, в Западной Германии, в Великобритании, в том числе украинские бандеровцы, пособники нацистов, они никуда не исчезли и продолжали свою деятельность под покровом и с поощрением западных государств и спецслужб. И когда развалился Советский Союз, вот эти спящие "бациллы" были переправлены на ту же самую Украину и в Прибалтику" - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Заключенные работают на заводе по производству боеприпасов в концентрационном лагере Дахау - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР
Вчера, 06:57
 
УкраинаСШАВеликобританияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
