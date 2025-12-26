https://ria.ru/20251226/zapad-2064842979.html
Запад забывает уроки Нюрнбергского процесса, считает историк
2025-12-26T12:54:00+03:00
германия
нюрнберг
ссср
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Западные страны спустя 80 лет с начала Нюрнбергского процесса все больше и больше забывают уроки трибунала, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Запад все больше и больше забывает уроки Нюрнбергского трибунала. Каждый день мы слышим, видим то, что, например, в Германии или где-нибудь во Франции, в Великобритании, опять возникают те настроения, что необходимо готовиться к войне. А что это за война? Война, конечно, против России. Война должна быть на уничтожение, то есть они хотят нашего стратегического поражения", - сказал Мягков в интервью РИА Новости.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии
. Международный военный трибунал в Нюрнберге
был учрежден по инициативе СССР
, США
, Великобритании
и Франции
для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.