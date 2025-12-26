"Запад все больше и больше забывает уроки Нюрнбергского трибунала. Каждый день мы слышим, видим то, что, например, в Германии или где-нибудь во Франции, в Великобритании, опять возникают те настроения, что необходимо готовиться к войне. А что это за война? Война, конечно, против России. Война должна быть на уничтожение, то есть они хотят нашего стратегического поражения", - сказал Мягков в интервью РИА Новости.