На ЗАЭС назвали условия для перевода энергоблоков в режим генерации

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Ключевым условием для перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации является стабилизация обстановки и гарантии безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Алексей Лихачев. Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил гендиректор " Росатома

"Ключевое условие для перевода в режим генерации - это стабилизация обстановки. Мир. И гарантии безопасности", - сказал Яшина.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар . Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе : на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ , тогда же АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") стала новой организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС и призванной обеспечить как безопасную эксплуатацию АЭС, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.