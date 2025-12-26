Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025

На ЗАЭС назвали условия для перевода энергоблоков в режим генерации
13:06 26.12.2025
На ЗАЭС назвали условия для перевода энергоблоков в режим генерации
На ЗАЭС назвали условия для перевода энергоблоков в режим генерации - РИА Новости, 26.12.2025
На ЗАЭС назвали условия для перевода энергоблоков в режим генерации
Ключевым условием для перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации является стабилизация обстановки и гарантии безопасности, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2025
На ЗАЭС назвали условия для перевода энергоблоков в режим генерации

Яшина назвала условия для перевода энергоблоков ЗАЭС в режим генерации

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Ключевым условием для перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации является стабилизация обстановки и гарантии безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
"Ключевое условие для перевода в режим генерации - это стабилизация обстановки. Мир. И гарантии безопасности", - сказал Яшина.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ, тогда же АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") стала новой организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС и призванной обеспечить как безопасную эксплуатацию АЭС, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию
20 декабря, 06:59
 
Энергодар Россия Днепр (река) Алексей Лихачев Запорожская АЭС Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
