На ЗАЭС назвали условия для перевода энергоблоков в режим генерации

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Ключевым условием для перевода энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации является стабилизация обстановки и гарантии безопасности, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
"Ключевое условие для перевода в режим генерации - это стабилизация обстановки. Мир. И гарантии безопасности", - сказал Яшина.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ, тогда же АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") стала новой организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС и призванной обеспечить как безопасную эксплуатацию АЭС, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.