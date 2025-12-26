Киев организовал умышленную утечку так называемого мирного плана Зеленского, состоящего из двадцати пунктов. Украина продолжает упорствовать и выдвигать по умолчанию неприемлемые для России требования, но среди двух десятков хотелок Зеленского есть один максимально принципиальный пункт. Речь о Запорожской атомной электростанции.

Россия вопрос ЗАЭС вообще выносит за скобки как находящийся вне рамок обсуждения, однако украинская и американская стороны ставят его на второе по важности место — сразу после вопросов прекращения огня и численности армии. Из целенаправленной утечки известно, что Киев ультимативно требует передать электростанцию под полный контроль и управление " Энергоатома " — с отводом подразделений Росгвардии , обеспечивающих безопасность объекта. При этом, понимая, что Россия гарантированно не согласится, решение проблемы делегируется американской стороне. Впрочем, Вашингтон тут всецело за, так как усматривает для себя огромные выгоды.

Известно, что Украина готова на вариант управления ЗАЭС вместе с американцами 50/50, однако (уже явно переговорной группой из США ) рассматривается и некая схема совместной эксплуатации станции Россией и Украиной, но под обязательным надзорным руководством США, где американский менеджмент должен иметь доминирующую силу.

Рассмотрим причины, по которым Запорожская АЭС имеет настолько большую важность для каждой из сторон, что вопрос владения ею рассматривается отдельным пунктом потенциального мирного соглашения.

Стратегия Соединенных Штатов совершенно понятна и полностью укладывается в рамки геополитического закулисья, что развивается параллельно с переговорным процессом. Дональд Трамп ввел против российской нефтедобывающей отрасли широкие санкции под предлогом того, что это вынудит Москву стать более сговорчивой и якобы ограничения начнут снимать сразу после подписания соглашения о прекращении огня. Это не более чем словесная ширма, за которой Вашингтон, применяя откровенно антирыночные инструменты, просто отжимает у " Роснефти " и " Лукойла " их зарубежные активы. Это не конспирология, а факт, так как после заявления российских компаний о готовности продать свои доли в европейской нефтепереработке и сетях АЗС заключать сделку бросились национальные правительства стран, где расположены НПЗ и прочая собственность. Но мгновенно получили резкий окрик от Скотта Бессента , министра финансов США, который прямо заявил, что российские активы должны перейти в руки только американских компаний.

Под бесконечные красивые речи о мире и прекращении кровопролития США агрессивно перекраивают европейские энергетические рынки не только в секторе поставок первичных ресурсов, но и средств их транспортировки, переработки и реализации. Вашингтон стремится воплотить план, согласно которому американские нефтегазовые компании станут безальтернативными поставщиками ряда энергоресурсов, а также будут контролировать "вентиль", регулируя поставки российских нефти и газа Западу. Естественно, снимая с этого финансовые и политические дивиденды.

Ситуация с ЗАЭС идентична. Ее электричество жизненно важно для Украины, оно очень пригодится при восстановлении и развитии Донбасса , и Штаты совершенно не против стать здесь кем-то вроде приказчика-распорядителя.

Польша, Словакия, Чехия и Отдельно нужно упомянуть и тот факт, что в пору украинского управления ЗАЭС была практически полигоном для тестирования тепловыделяющих сборок (ТВС) американского производства. На момент освобождения станции на четырех из шести энергоблоков использовались ТВС с американскими урановыми "таблетками". Причем Westinghouse , подписывая соглашение с Киевом, даже не скрывал, что целью является полное вытеснение российского ядерного топлива с украинского (для начала) рынка. За годы обкатки в реакторах ЗАЭС случилось несколько аварий, но в целом можно сказать, что американцы либо готовы, либо находятся в шаге от того, чтобы поставить на поток производство уранового топлива "как у России". И как тут не вспомнить, что в этом году США подписали соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики с такими странами, как Болгария Словения . В первых трех на АЭС работают советские реакторы с классическими ТВС российского производства. Политическое руководство симпатий к России не высказывает, потому Вашингтон рассматривает их как потенциальные рынки сбыта. Польша и Словения российский уран не используют, но на государственном уровне утвердили американские реакторы AP1000 и EPR1200 для возведения новых атомных электростанций.

Инсайдеры утверждают, что на встрече в среду с представителями бизнеса Владимир Путин упомянул, что США заинтересованы в организации майнинговых ферм прямо на ЗАЭС, для чего готовы выкупать свободные объемы энергии. Также с американской стороной обсуждаются совместное управление станцией (без участия Киева) и возможные поставки электроэнергии на Украину.

Для Украины Запорожская АЭС с ее шестью энергоблоками — это во многом вопрос выживания. По заявлениям Киева, к началу отопительного сезона из строя были выведены около семидесяти процентов тепловых электростанций, что затруднило маневр мощностью в течение суток. Всю страну фактически повесили на нитку атомной генерации, причем три оставшиеся в строю АЭС позволяли даже экспортировать электроэнергию. ЗАЭС на пике вырабатывала около сорока миллиардов киловатт-часов энергии, то есть половину от всех атомных электростанций, или одну пятую всего электричества по Украине. Энергия с ЗАЭС очень пригодилась бы Киеву, так как на восстановление тепловой генерации потребуются годы и, что главное, неизвестное количество денег. А они, как показывает практика, в украинской энергетике имеют свойство растворяться в карманах ближайшего окружения Зеленского.

Ну и совершенно прозрачно тут читается попытка отодвинуть российские войска на восток. Это даст возможность ВСУ оседлать и левый берег Днепра , что позволит обеспечить торговое судоходство. Это еще один из пунктов плана Зеленского, к слову.