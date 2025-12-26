Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы - РИА Новости, 26.12.2025
08:43 26.12.2025
В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы
В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы
Сотрудники ФСБ и МВД Забайкалья пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы, материальный ущерб уранодобывающему предприятию в Приаргунском округе края... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:43:00+03:00
2025-12-26T08:43:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы

В Забайкалье раскрыли причинившую более 5 млн руб ущерба майнинговую ферму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек – РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД Забайкалья пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы, материальный ущерб уранодобывающему предприятию в Приаргунском округе края предварительно составил более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.
Силовики выявили сеть специализированного вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты. Питание осуществлялось за счет несанкционированного подключения к электросетям "Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) имени Е. П. Славского", электроэнергия потреблялась безучетно, ее фактические объемы занижались. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов оборудование изъяли.
"Сотрудниками краевых УФСБ и УМВД пресечена деятельность незаконной майнинговой фермы, причинившей значительный материальный ущерб ПАО "ППГХО". По предварительной оценке, причиненный ущерб предприятию составил более 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.
ППГХО имени Е. П. Славского — крупнейшее в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, флагман российской уранодобывающей отрасли.
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
