https://ria.ru/20251226/zabaykale-2064768126.html
В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы
В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы - РИА Новости, 26.12.2025
В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы
Сотрудники ФСБ и МВД Забайкалья пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы, материальный ущерб уранодобывающему предприятию в Приаргунском округе края... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:43:00+03:00
2025-12-26T08:43:00+03:00
2025-12-26T08:43:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911658296_0:437:2864:2048_1920x0_80_0_0_4d07306017beb66385dfc51798e66571.jpg
https://ria.ru/20251207/volgograd-2060429701.html
https://ria.ru/20251208/pravitelstvo-2060637678.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911658296_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_b552fb048d0000243cbcb93aeb09a472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы
В Забайкалье раскрыли причинившую более 5 млн руб ущерба майнинговую ферму
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек – РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД Забайкалья пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы, материальный ущерб уранодобывающему предприятию в Приаргунском округе края предварительно составил более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.
Силовики выявили сеть специализированного вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты. Питание осуществлялось за счет несанкционированного подключения к электросетям "Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) имени Е. П. Славского", электроэнергия потреблялась безучетно, ее фактические объемы занижались. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов оборудование изъяли.
"Сотрудниками краевых УФСБ и УМВД пресечена деятельность незаконной майнинговой фермы, причинившей значительный материальный ущерб ПАО "ППГХО". По предварительной оценке, причиненный ущерб предприятию составил более 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ
о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.
ППГХО имени Е. П. Славского — крупнейшее в Забайкальском крае
многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, флагман российской уранодобывающей отрасли.