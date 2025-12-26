В Забайкалье пресекли работу майнинговой фермы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек – РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД Забайкалья пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы, материальный ущерб уранодобывающему предприятию в Приаргунском округе края предварительно составил более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.

Силовики выявили сеть специализированного вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты. Питание осуществлялось за счет несанкционированного подключения к электросетям "Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) имени Е. П. Славского", электроэнергия потреблялась безучетно, ее фактические объемы занижались. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов оборудование изъяли.

"Сотрудниками краевых УФСБ и УМВД пресечена деятельность незаконной майнинговой фермы, причинившей значительный материальный ущерб ПАО "ППГХО". По предварительной оценке, причиненный ущерб предприятию составил более 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.