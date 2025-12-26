Рейтинг@Mail.ru
Wildberries перед Новым годом запустил в продажу услуги кейтеринга - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/wildberries-2064777356.html
Wildberries перед Новым годом запустил в продажу услуги кейтеринга
Wildberries перед Новым годом запустил в продажу услуги кейтеринга - РИА Новости, 26.12.2025
Wildberries перед Новым годом запустил в продажу услуги кейтеринга
Wildberries запустил в продажу услуги кейтеринга - готовые наборы блюд для мероприятий доступны на витрине, услуга доступна жителям Москвы, но география... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T09:32:00+03:00
2025-12-26T09:32:00+03:00
москва
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a643abaaf486ee43f50b4541ea8f55b6.jpg
https://ria.ru/20251226/blyudo-2064764976.html
https://ria.ru/20251226/opros-2064754567.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ffcb26ad366d1e3bb0b0915a0812693d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, wildberries
Москва, Wildberries
Wildberries перед Новым годом запустил в продажу услуги кейтеринга

Wildberries запустил в продажу готовые кейтеринговые наборы перед Новым годом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Wildberries запустил в продажу услуги кейтеринга - готовые наборы блюд для мероприятий доступны на витрине, услуга доступна жителям Москвы, но география доставки будет расширяться, рассказали РИА Новости в компании.
"РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) начала развивать направление кейтеринга совместно с партнерами на платформе. Пользователи маркетплейса смогут заказать готовые кейтеринговые наборы для мероприятий прямо на витрине Wildberries", - сказали в компании.
Оливье - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россияне назвали главные блюда новогоднего стола
Вчера, 07:42
Услуга доступна жителям Москвы в пределах МКАД, а в будущем планируется расширить географию доставки. Срок приготовления кейтерингового заказа составляет 72 часа, отметили в компании.
Для того чтобы оформить услугу кейтеринга, надо перейти в приложении или на сайте Wildberries на витрину магазина "Братьев Караваевых" и добавить товары в отдельную корзину. Сеть стала первым партнером маркетплейса, они также осуществляют доставку наборов.
Сейчас на витрине есть более 50 товарных предложений, в том числе новогодние тематические блюда для корпоративных и личных праздников - например, салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой", мясные блюда, пироги, ассорти канапе, сеты мини-круассанов, сэндвичей, а также разнообразные наборы десертов.
"Мы последовательно расширяем сценарии фуд-покупок на Wildberries - от экспресс-доставки готовой еды до более сложных сервисных форматов, таких как кейтеринг. Для пользователей это возможность решить задачу организации мероприятия в привычной цифровой среде, а для партнеров - новый канал продаж без изменения производственной и операционной модели. Кейтеринг - логичное продолжение развития FoodTech-направления и экосистемы сервисов внутри маркетплейса", - прокомментировала руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.
Новогодняя елка с гирляндой - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год
Вчера, 02:51
 
МоскваВайлдберриз (Wildberries)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала