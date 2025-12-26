Wildberries перед Новым годом запустил в продажу услуги кейтеринга

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Wildberries запустил в продажу услуги кейтеринга - готовые наборы блюд для мероприятий доступны на витрине, услуга доступна жителям Москвы, но география доставки будет расширяться, рассказали РИА Новости в компании.

"РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) начала развивать направление кейтеринга совместно с партнерами на платформе. Пользователи маркетплейса смогут заказать готовые кейтеринговые наборы для мероприятий прямо на витрине Wildberries ", - сказали в компании.

Услуга доступна жителям Москвы в пределах МКАД, а в будущем планируется расширить географию доставки. Срок приготовления кейтерингового заказа составляет 72 часа, отметили в компании.

Для того чтобы оформить услугу кейтеринга, надо перейти в приложении или на сайте Wildberries на витрину магазина "Братьев Караваевых" и добавить товары в отдельную корзину. Сеть стала первым партнером маркетплейса, они также осуществляют доставку наборов.

Сейчас на витрине есть более 50 товарных предложений, в том числе новогодние тематические блюда для корпоративных и личных праздников - например, салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой", мясные блюда, пироги, ассорти канапе, сеты мини-круассанов, сэндвичей, а также разнообразные наборы десертов.