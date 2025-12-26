https://ria.ru/20251226/vzryvy-2064753429.html
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.12.2025
