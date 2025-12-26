https://ria.ru/20251226/vzryv-2064859655.html
При взрыве в сирийской мечети погибли три человека
При взрыве в сирийской мечети погибли три человека
Жертвами взрыва в мечети имама Али в сирийском Хомсе предварительно стали три человека, еще пятеро ранены, передает сирийское государственное новостное... РИА Новости, 26.12.2025
При взрыве в сирийском Хомсе погибли три человека, пятеро пострадали