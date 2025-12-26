Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в сирийской мечети погибли три человека - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/vzryv-2064859655.html
При взрыве в сирийской мечети погибли три человека
При взрыве в сирийской мечети погибли три человека - РИА Новости, 26.12.2025
При взрыве в сирийской мечети погибли три человека
Жертвами взрыва в мечети имама Али в сирийском Хомсе предварительно стали три человека, еще пятеро ранены, передает сирийское государственное новостное... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:38:00+03:00
2025-12-26T13:38:00+03:00
в мире
хомс (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030358237_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_48ad8637ed73c055006dff05dde7bda5.jpg
https://ria.ru/20251225/oon-2064680802.html
хомс (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030358237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f46c3a112bf14d587ed24662b3d713e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хомс (город)
В мире, Хомс (город)
При взрыве в сирийской мечети погибли три человека

При взрыве в сирийском Хомсе погибли три человека, пятеро пострадали

© AP Photo / Ghaith AlsayedСотрудники Сил внутренней безопасности Сирии
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 26 дек - РИА Новости. Жертвами взрыва в мечети имама Али в сирийском Хомсе предварительно стали три человека, еще пятеро ранены, передает сирийское государственное новостное агентство SANA.
"По предварительным данным погибли три человека и еще пятеро получили ранения в результате взрыва в мечети имама Али в квартале Вади Дахаб", - говорится в сообщении.
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Две трети населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН
25 декабря, 17:29
 
В миреХомс (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала