В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети
13:21 26.12.2025 (обновлено: 13:25 26.12.2025)
В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети
В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети - РИА Новости, 26.12.2025
В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети
Взрыв произошел в шиитской мечети имама Али в Вади Дахаб в сирийской провинции Хомс, по предварительным данным есть погибшие, сообщает ливанский телеканал Al... РИА Новости, 26.12.2025
хомс (город), в мире
В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети

В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети, есть жертвы

БЕЙРУТ, 26 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в шиитской мечети имама Али в Вади Дахаб в сирийской провинции Хомс, по предварительным данным есть погибшие, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen
"Взрыв произошел внутри мечети имама Али в Вади Дахаб. По предварительным данным, террорист смертник подорвал себя во время пятничной молитвы",- передает телеканал.
По данным телеканала, есть жертвы и раненные.
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Две трети населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН
25 декабря, 17:29
 
Хомс (город)В мире
 
 
