В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети
В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети
В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети
Взрыв произошел в шиитской мечети имама Али в Вади Дахаб в сирийской провинции Хомс, по предварительным данным есть погибшие, сообщает ливанский телеканал Al...
В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети
В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети, есть жертвы