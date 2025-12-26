Рейтинг@Mail.ru
Выпал из самолета над Аляской и выжил: история штурмана Демьяненко
17:31 26.12.2025
Выпал из самолета над Аляской и выжил: история штурмана Демьяненко
Выпал из самолета над Аляской и выжил: история штурмана Демьяненко
Выпал из самолета над Аляской и выжил: история штурмана Демьяненко
Эта история поражает: военный штурман Константин Демьяненко случайно выпал из самолета над Аляской и выжил. РИА Новости, 26.12.2025
Выпал из самолета над Аляской и выжил: история штурмана Демьяненко

© Фото : пресс-служба Минобороны РФМассовое десантирование в Ульяновской области
Массовое десантирование в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Массовое десантирование в Ульяновской области
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Эта история поражает: военный штурман Константин Демьяненко случайно выпал из самолета над Аляской и выжил.
Его имя вошло в историю отечественной авиации как пример невероятной твердости духа. Как же потрясенный пилот смог спастись?

"Либо сумасшедший, либо русский"

О самом Константине Демьяненко известно не так много. В 1937 году он закончил Чкаловское училище штурманов. Затем принимал участие в финской кампании.
Во время Великой Отечественной штурмана зачислили на очень ответственный участок — в 1-й полк, базировавшийся на Аляске. Он был одним из тех, кто участвовал в секретном перегоне самолетов по трассе Алсиб из США в СССР. Американцы так описывали ее: "По этой трассе могут летать либо сумасшедшие, либо самоубийцы, либо русские".
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОдин из исторических самолетов DC-3 Дуглас, летавший по маршруту Алсиб
Один из исторических самолетов DC-3 Дуглас - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Один из исторических самолетов DC-3 Дуглас, летавший по маршруту Алсиб
Работали на трассе самые опытные летчики, получившие боевые награды.

В одном ботинке

27 июня 1943 года авиаотряд вылетел с авиабазы Лэдд-Филд.
Самолеты уже подходили к аэродрому Ном, однако по из-за ухудшившейся погоды в посадке им отказали — пришлось воспользоваться запасным аэродромом Галена.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛетчик в истребителе Су-35С после приземления
Летчик в истребителе Су-35С после приземления в истребительном авиационном полку на аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Летчик в истребителе Су-35С после приземления
В плохих условиях видимости штурман открыл колпак стрелка, в кабине которого он находился, чтобы "осмотреться" на местности. Не знавший об этом пилот совершил маневр, чтобы обойти грозовые облака, самолет заложил вираж, в результате которого Демьяненко буквально вылетел из кабины.
Ударившись ногой о хвостовое оперение самолета, старший лейтенант потерял лишь ботинок. К счастью, офицер все же сумел открыть парашют.

Второй ботинок потерял, спасаясь от медведей

Первым делом, приземлившись, штурман взобрался на высокую ель и привязал к верхушке кусок парашюта — как ориентир. Полотнище заметят, но намного позже, когда штурман уйдет далеко от дерева. Ракетницы, чтобы подать сигнал, не было. Довольно быстро отсырели спички.
© Fotolia / TomБурый медведь в национальном парке Катмай, Аляска
Бурый медведь в национальном парке Катмай, Аляска - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Fotolia / Tom
Бурый медведь в национальном парке Катмай, Аляска
Питался Константин ягодами, кореньями и птицами, которых удавалось подстрелить — патронов было всего две обоймы. Часть из них ушла, чтобы отпугивать медведей гризли. Они загнали летчика в болото, где тот утопил и второй ботинок.
Много раз над Демьяненко пролетали поисковые самолеты, но его не замечали в тайге. Выйдя к реке, штурман построил плотик и пошел вниз по течению. Он предположил, что вода выведет его к людям. На самом деле он уходил все дальше от обжитых мест...

Спасла последняя спичка

А между тем советского летчика активно искали, поиски пропавшего штурмана возглавил командир авиаполка Михаил Мачин. Их усложнило то, что первые несколько дней лили дожди, и самолеты не могли подняться в небо. Последующие поисковые облеты трассы не дали результата.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСамолет на взлетной полосе
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово. 21 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Самолет на взлетной полосе
Только через две недели американский пилот доложил, что в горах на дереве видел нехарактерное белое пятно. Минули еще две недели безрезультатных поисков. Однажды полковник Мачин сверху заметил слабую струйку дыма, исходящую с земли.
Направив самолет на снижение и сделав круг, полковник на берегу реки увидел человека, машущего курткой. Это и был пропавший Демьяненко.
Позже стало известно, что, услышав в очередной раз звук самолета, летчик последней спичкой запалил сухую траву на поляне.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСухая трава горит в поле
Сухая трава горит в поле - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сухая трава горит в поле

Много не ешь!

В следующий заход Демьяненко сбросили груз: спальный мешок, продукты, пистолет и записку: "Много не ешь. Будь на месте!". Опасались, что, проголодавшись, штурман накинется на еду и повредит здоровье. Убедившись, что груз принят, Мачин заметил сверху озеро, которое могло быть пригодным для посадки гидросамолета.
Для спасения советского летчика американцы послали капитана Бэссила Блэксмита. Совсем скоро обессиленного и искусанного мошкой Демьяненко доставили в госпиталь Фэрбенкса.
© U.S. Air Force/ Capt. Raymond GeoffroyДоставка груза самолетами на учениях
Доставка груза самолетами C-130 Hercules для армии США на учениях в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© U.S. Air Force/ Capt. Raymond Geoffroy
Доставка груза самолетами на учениях
Следует заметить, что советскому штурману сильно повезло. Трасса Алсиб проходила над такими дикими местами, что летчики не раз повторяли: "Вынужденная посадка или прыжок с парашютом — это 99-процентная смерть".
После окончания войны Демьяненко работал в Иркутске, был отмечен наградами за профессионализм во время полетов. В 1961 году отважный летчик и везунчик скончался.
 
 
 
