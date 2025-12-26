ВТБ рассказал о самых популярных схемах мошенников перед Новым годом

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мошенники усиливают атаки на людей на фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности, среди самых распространенных схем злоумышленников выделяются фишинг, фейковые билеты и новогодние розыгрыши, рассказали в пресс-службе ВТБ.

"На фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности, мошенники усиливают атаки на пользователей. Они используют социальную инженерию, создавая у людей ложное чувство срочности или играя на желании выгодно подготовиться к празднику", - предупреждают в ВТБ.

Злоумышленники массово рассылают "трогательные" новогодние истории, письма о "подарках от Деда Мороза " или уведомления о доставке. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты или служат для распространения вирусов для хищения данных банковских карт и учетных записей, предупреждают в банке.

Также мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки. После оплаты товар не поступает, а доступ на мероприятие оказывается недействительным. Часто злоумышленники используют агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах, заманивая пользователей ограниченным "праздничным предложением".

"Под видом новогодних розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для "получения приза" выманивают реквизиты карт или личные данные. Отдельную опасность представляют файлы с якобы корпоративными фотографиями, особенно с расширением .apk для Android, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение", - отмечает ВТБ.