Две мирные жительницы Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ

"В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.... Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом "баротравма" и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования", - написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате детонации неустановленного боеприпаса в четырёх частных домах повреждено остекление и перебита газовая труба. Также в селе Замостье Грайворонского округа повреждён гараж на территории домовладения, а в селе Мощеное от удара дрона огнём уничтожен автомобиль.