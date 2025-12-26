Две мирные жительницы Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области, пострадали две мирные жительницы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.... Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом "баротравма" и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате детонации неустановленного боеприпаса в четырёх частных домах повреждено остекление и перебита газовая труба. Также в селе Замостье Грайворонского округа повреждён гараж на территории домовладения, а в селе Мощеное от удара дрона огнём уничтожен автомобиль.
Кроме того, в селе Солоти Валуйского округа дрон атаковал автомобиль — у транспортного средства выбиты стёкла и повреждена передняя часть кузова. Уточняется, что в районе посёлка Пятницкое Волоконовского округа вследствие детонации FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля.