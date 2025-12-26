Рейтинг@Mail.ru
Две мирные жительницы Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 26.12.2025
Две мирные жительницы Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ
Две мирные жительницы Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
Две мирные жительницы Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ
Дроны ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области, пострадали две мирные жительницы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Две мирные жительницы Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали 4 муниципалитета Белгородской области, ранены две женщины

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области, пострадали две мирные жительницы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.... Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом "баротравма" и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате детонации неустановленного боеприпаса в четырёх частных домах повреждено остекление и перебита газовая труба. Также в селе Замостье Грайворонского округа повреждён гараж на территории домовладения, а в селе Мощеное от удара дрона огнём уничтожен автомобиль.
Кроме того, в селе Солоти Валуйского округа дрон атаковал автомобиль — у транспортного средства выбиты стёкла и повреждена передняя часть кузова. Уточняется, что в районе посёлка Пятницкое Волоконовского округа вследствие детонации FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля.
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
Специальная военная операция на Украине
 
 
