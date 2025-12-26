МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области бросили из-за паники личного состава и халатных действий руководства, заявил командир 1-го отдельного штурмового полка украинских войск Дмитрий Филатов.
Представитель сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин в комментарии украинским СМИ ранее в пятницу сообщал, что будет проведено расследование после публикации видео из брошенного командного пункта украинских войск в Гуляйполе.
«
"Командный пункт ВСУ в Гуляйполе покинули без боя из-за паники личного состава и халатных действий командиров", - сказал Филатов в комментарии телеканалу "Общественное".
В четверг, 25 декабря, в социальных сетях распространилось видео, предположительно снятое в командном пункте 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
22 июня 2022, 17:18