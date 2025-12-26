https://ria.ru/20251226/vsu-2064976320.html
Боевик ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен
ЛУГАНСК, 26 дек
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Боевик ВСУ Александр Тытаря рассказал, что пять месяцев провел на позициях до сдачи в плен несмотря на то, что командование обещало сменить его через месяц.
Видео беседы с военнопленным есть в распоряжении РИА Новости.
"Пять месяцев. Мне вообще сказали, что месяц пройдет, тебя выведут на десять дней", - сказал Тытаря.
По его словам, после выхода с позиций, он с сослуживцами планировал дезертировать.
Однако после штурма украинских позиций российскими военными он сдался в плен.