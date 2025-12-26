Рейтинг@Mail.ru
Боевик ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 26.12.2025
Боевик ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен
Боевик ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен
Боевик ВСУ Александр Тытаря рассказал, что пять месяцев провел на позициях до сдачи в плен несмотря на то, что командование обещало сменить его через месяц. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
украина
украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Боевик ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен

РИА Новости: боевик ВСУ Тытаря сдался в плен после 5 месяцев лжи от командования

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Боевик ВСУ Александр Тытаря рассказал, что пять месяцев провел на позициях до сдачи в плен несмотря на то, что командование обещало сменить его через месяц.
Видео беседы с военнопленным есть в распоряжении РИА Новости.
"Пять месяцев. Мне вообще сказали, что месяц пройдет, тебя выведут на десять дней", - сказал Тытаря.
По его словам, после выхода с позиций, он с сослуживцами планировал дезертировать.
Однако после штурма украинских позиций российскими военными он сдался в плен.
Специальная военная операция на УкраинеУкраина
 
 
