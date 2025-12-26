ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 дронами за сутки

БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 округов Белгородской области более 70 беспилотниками, ранены три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 76 беспилотников, из них 49 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, административном и коммерческом объектах, предприятии и 5 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Белянка, Максимовка, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутор Стадников атакованы 20 беспилотниками, из которых 15 сбиты и подавлены. За прошедший день в округе ранены три мирных жителя. В селе Новая Таволжанка при отражении атаки FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". В тяжёлом состоянии он госпитализирован в областную клиническую больницу. В городе Шебекино от удара дрона по "Газели" ранены двое. Один мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ночью в Ракитянскую ЦРБ с головной болью обратился второй мужчина. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 26 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены, над Губкинским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. По данным главы области, Грайворонский, Яковлевский и Прохоровский округа атакованы 12 дронами, три из которых сбиты. Волоконовский, Борисовский и Краснояружский округа атакованы 17 беспилотниками, из которых 10 сбиты и подавлены, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.