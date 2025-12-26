ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 дронами за сутки

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 26 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены, над Губкинским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. По данным главы области, Грайворонский, Яковлевский и Прохоровский округа атакованы 12 дронами, три из которых сбиты. Волоконовский, Борисовский и Краснояружский округа атакованы 17 беспилотниками, из которых 10 сбиты и подавлены, уточнил губернатор.