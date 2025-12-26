Рейтинг@Mail.ru
Pais: ВСУ признают, что у них нет людей и оружия, чтобы воевать
26.12.2025
Pais: ВСУ признают, что у них нет людей и оружия, чтобы воевать
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Pais: ВСУ признают, что у них нет людей и оружия, чтобы воевать

Pais: украинские военные считают, что проводят последнее Рождество на передовой

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные признают, что у ВСУ нет ни людей, ни оружия, чтобы продолжать военные действия, считают, что Рождество в этом году может стать последним, которое они встретили на передовой, пишет испанская газета Pais.
"К сожалению, я думаю, что так и будет... У нас недостаточно сил, чтобы быть в состоянии воевать, ни оружия и ни живой силы", - заявил изданию солдат украинской службы разведки по имени Александр, отвечая на вопрос, считает ли он, что это Рождество станет последним, которое он проводит на передовой.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец
Вчера, 10:31
Однако не все украинские военные относятся с негативом к такой перспективе. Как пишет Pais, другой украинский солдат, находящийся рядом с Александром, пробормотал, что для него не было бы такой уж плохой новостью, если бы конфликт закончился.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский в феврале объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
По данным секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, украинские власти, несмотря на пропаганду и обещанные новобранцам в рамках "молодежного" контракта с ВСУ выплаты, смогли привлечь всего около пяти тысяч новых военнослужащих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского
25 декабря, 10:55
 
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
 
 
