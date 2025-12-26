МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные признают, что у ВСУ нет ни людей, ни оружия, чтобы продолжать военные действия, считают, что Рождество в этом году может стать последним, которое они встретили на передовой, пишет испанская газета Pais.

"К сожалению, я думаю, что так и будет... У нас недостаточно сил, чтобы быть в состоянии воевать, ни оружия и ни живой силы", - заявил изданию солдат украинской службы разведки по имени Александр, отвечая на вопрос, считает ли он, что это Рождество станет последним, которое он проводит на передовой.

Однако не все украинские военные относятся с негативом к такой перспективе. Как пишет Pais, другой украинский солдат, находящийся рядом с Александром, пробормотал, что для него не было бы такой уж плохой новостью, если бы конфликт закончился.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Владимир Зеленский в феврале объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.