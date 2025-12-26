https://ria.ru/20251226/vsu-2064790609.html
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец - РИА Новости, 26.12.2025
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец
Боевики ВСУ расстреляли на дороге мирного жителя Красноармейска, рассказал РИА Новости беженец Евгений. РИА Новости, 26.12.2025
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец
РИА Новости: ВСУ расстреляли на дороге жителя Красноармейска
ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли на дороге мирного жителя Красноармейска, рассказал РИА Новости беженец Евгений.
По словам Евгения, трагедия произошла в один из обычных дней, когда он и его товарищ отправились за едой.
"Мы ходили, как обычно, по дороге. В один момент он чуть изменил траекторию, и тут раздалось несколько выстрелов. Потом, когда мы подошли узнать, что произошло, увидели, что на дороге лежит человек. Сосед по подвалу сказал: "Серёгу убили", — вспоминает мужчина.
Евгений утверждает, что в доме рядом с местом происшествия в тот момент находились украинские военнослужащие.
"Мы поняли, что забрать его тело тогда было невозможно — опасно. Только когда уже вошли наши, русская армия, они сказали, что заберут его, всё будет нормально", — добавил собеседник.
Красноармейск в ДНР
был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".