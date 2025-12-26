ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли на дороге мирного жителя Красноармейска, рассказал РИА Новости беженец Евгений.

По словам Евгения, трагедия произошла в один из обычных дней, когда он и его товарищ отправились за едой.

"Мы ходили, как обычно, по дороге. В один момент он чуть изменил траекторию, и тут раздалось несколько выстрелов. Потом, когда мы подошли узнать, что произошло, увидели, что на дороге лежит человек. Сосед по подвалу сказал: "Серёгу убили", — вспоминает мужчина.

Евгений утверждает, что в доме рядом с местом происшествия в тот момент находились украинские военнослужащие.

"Мы поняли, что забрать его тело тогда было невозможно — опасно. Только когда уже вошли наши, русская армия, они сказали, что заберут его, всё будет нормально", — добавил собеседник.