ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 26.12.2025
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец - РИА Новости, 26.12.2025
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец
Боевики ВСУ расстреляли на дороге мирного жителя Красноармейска, рассказал РИА Новости беженец Евгений. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ расстреляли мирного жителя Красноармейска, рассказал очевидец

РИА Новости: ВСУ расстреляли на дороге жителя Красноармейска

© AP Photo / Andrii Marienko Украинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли на дороге мирного жителя Красноармейска, рассказал РИА Новости беженец Евгений.
По словам Евгения, трагедия произошла в один из обычных дней, когда он и его товарищ отправились за едой.
Украинские военные
Беженец: ВСУ дали жителям Красноармейска 45 минут, чтобы покинуть дома
Вчера, 05:06
"Мы ходили, как обычно, по дороге. В один момент он чуть изменил траекторию, и тут раздалось несколько выстрелов. Потом, когда мы подошли узнать, что произошло, увидели, что на дороге лежит человек. Сосед по подвалу сказал: "Серёгу убили", — вспоминает мужчина.
Евгений утверждает, что в доме рядом с местом происшествия в тот момент находились украинские военнослужащие.
"Мы поняли, что забрать его тело тогда было невозможно — опасно. Только когда уже вошли наши, русская армия, они сказали, что заберут его, всё будет нормально", — добавил собеседник.
Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР
В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей
22 декабря, 05:34
 
Специальная военная операция на Украине Красноармейск Донецкая Народная Республика Вооруженные силы Украины В мире
 
 
