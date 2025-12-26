Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/vsu-2064781545.html
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 26.12.2025
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T09:54:00+03:00
2025-12-26T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153200/91/1532009123_0:184:1772:1181_1920x0_80_0_0_c3143e1383b110ee6b8e18da85f0ec8e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153200/91/1532009123_197:0:1772:1181_1920x0_80_0_0_a0180734319bcbbb0681b85f24131eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области

© Фото : командование воздушных сил ВС УкраиныРакетные стрельбы в Херсонской области Украины
Ракетные стрельбы в Херсонской области Украины - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : командование воздушных сил ВС Украины
Ракетные стрельбы в Херсонской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 10 населенным пунктам Херсонской области 40 артиллерийских ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Голая Пристань, Новая Каховка, Подокалиновка, Малая Кардашинка, Малая Лепетиха, Днепряны, Казачьи Лагери,, Князе-Григорьевка, Заводовка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьДнепр (река)КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала