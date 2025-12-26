Рейтинг@Mail.ru
ВСУ проведут расследование из-за брошенного командного пункта в Гуляйполе
date 2025-12-26
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 26.12.2025
ВСУ проведут расследование из-за брошенного командного пункта в Гуляйполе
ВСУ проведут расследование из-за брошенного командного пункта в Гуляйполе - РИА Новости, 26.12.2025
ВСУ проведут расследование из-за брошенного командного пункта в Гуляйполе
ВСУ проведут расследование после публикации видео из брошенного командного пункта украинских войск, заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин в РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владислав волошин
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251225/vsu-2064552575.html
запорожская область
киев
россия
запорожская область, киев, россия, владислав волошин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владислав Волошин, Вооруженные силы Украины
ВСУ проведут расследование из-за брошенного командного пункта в Гуляйполе

ВСУ проведут расследование из-за видео с брошенным командным пунктом в Гуляйполе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВСУ проведут расследование после публикации видео из брошенного командного пункта украинских войск, заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин в комментарии украинским СМИ.
В четверг, 25 декабря, в социальных сетях распространилось видео, предположительно снятое в командном пункте 1 батальона 106 бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта... по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям", - приводит слова Волошина украинский телеканал "Общественное" в материале на своем сайте.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВладислав ВолошинВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
