Командиры ВСУ игнорируют жалобы подчиненных о плохом состоянии блиндажей

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Командование ВСУ считает "лишней" информацию о плачевном состоянии укрытий украинских боевиков после ударов по ним ВС РФ на запорожском направлении и игнорирует сообщения от собственных военных, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее боевики ВСУ в радиоперехвате, который также есть в распоряжении РИА Новости, жаловались командованию на невозможность укрыться от ударов РФ на запорожском направлении.

"В блиндаже раздвинулись бревна. У нас куча просвета. Еще один такой "прилет" - и нас тут засыпет", - пожаловался боевик ВСУ с позывным "Айкос" в перехваченном радиоэфире.

"Это лишняя информация. Как принял?" - ответил ему командир с позывным "Немец".

"Я понимаю, что это лишняя информация. В этой яме сдохнуть - ради чего, ради кого?" - ответил "Айкос".

В конце разговора командир ВСУ проигнорировал последнее сообщение боевика и сказал ожидать команды.