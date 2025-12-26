Рейтинг@Mail.ru
Командиры ВСУ игнорируют жалобы подчиненных о плохом состоянии блиндажей - РИА Новости, 26.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 26.12.2025
Командиры ВСУ игнорируют жалобы подчиненных о плохом состоянии блиндажей
Командование ВСУ считает "лишней" информацию о плачевном состоянии укрытий украинских боевиков после ударов по ним ВС РФ на запорожском направлении и игнорирует РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
россия, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
РИА Новости: командиры ВСУ игнорируют жалобы военных о состоянии блиндажей

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Командование ВСУ считает "лишней" информацию о плачевном состоянии укрытий украинских боевиков после ударов по ним ВС РФ на запорожском направлении и игнорирует сообщения от собственных военных, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее боевики ВСУ в радиоперехвате, который также есть в распоряжении РИА Новости, жаловались командованию на невозможность укрыться от ударов РФ на запорожском направлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный
06:58
"В блиндаже раздвинулись бревна. У нас куча просвета. Еще один такой "прилет" - и нас тут засыпет", - пожаловался боевик ВСУ с позывным "Айкос" в перехваченном радиоэфире.
"Это лишняя информация. Как принял?" - ответил ему командир с позывным "Немец".
"Я понимаю, что это лишняя информация. В этой яме сдохнуть - ради чего, ради кого?" - ответил "Айкос".
В конце разговора командир ВСУ проигнорировал последнее сообщение боевика и сказал ожидать команды.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки
06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
