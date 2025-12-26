https://ria.ru/20251226/vsu-2064762555.html
Командиры ВСУ игнорируют жалобы подчиненных о плохом состоянии блиндажей
Командиры ВСУ игнорируют жалобы подчиненных о плохом состоянии блиндажей - РИА Новости, 26.12.2025
Командиры ВСУ игнорируют жалобы подчиненных о плохом состоянии блиндажей
Командование ВСУ считает "лишней" информацию о плачевном состоянии укрытий украинских боевиков после ударов по ним ВС РФ на запорожском направлении и игнорирует РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T07:00:00+03:00
2025-12-26T07:00:00+03:00
2025-12-26T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20251226/vsu-2064762426.html
https://ria.ru/20251226/vsu-2064761825.html
россия
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ игнорируют жалобы подчиненных о плохом состоянии блиндажей
РИА Новости: командиры ВСУ игнорируют жалобы военных о состоянии блиндажей
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Командование ВСУ считает "лишней" информацию о плачевном состоянии укрытий украинских боевиков после ударов по ним ВС РФ на запорожском направлении и игнорирует сообщения от собственных военных, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее боевики ВСУ
в радиоперехвате, который также есть в распоряжении РИА Новости, жаловались командованию на невозможность укрыться от ударов РФ
на запорожском направлении.
"В блиндаже раздвинулись бревна. У нас куча просвета. Еще один такой "прилет" - и нас тут засыпет", - пожаловался боевик ВСУ с позывным "Айкос" в перехваченном радиоэфире.
"Это лишняя информация. Как принял?" - ответил ему командир с позывным "Немец".
"Я понимаю, что это лишняя информация. В этой яме сдохнуть - ради чего, ради кого?" - ответил "Айкос".
В конце разговора командир ВСУ проигнорировал последнее сообщение боевика и сказал ожидать команды.
Запорожская область
стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.