ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 26.12.2025
ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 - РИА Новости. Боевики ВСУ истязали бывших заключенных, подписавших контракт, в учебном центре в детском лагере Харьковской области за несогласие с условиями содержания, рассказал РИА Новости пленный Роман Дубовик.
Дубовик отбывал пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ, но сдался в плен ВС РФ.
"Кто с лагерей - издеваются. В туалет хочешь - в бутылочку. Не выпускают никуда. Опорожняйся в пакет. Не купайся, зубы не чистишь. Условий никаких нет", - сказал пленный.
По его словам, заключенных контрактников и дезертиров разместили в старом пионерском лагере в Чугуевском районе под Харьковом. Он добавил, что к тем, кто высказывал несогласие, также применяли и физическое насилие.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Заключенных в Харькове принуждают идти на фронт, рассказал пленный
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЧугуевский районХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
