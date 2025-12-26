ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 26 - РИА Новости. Боевики ВСУ истязали бывших заключенных, подписавших контракт, в учебном центре в детском лагере Харьковской области за несогласие с условиями содержания, рассказал РИА Новости пленный Роман Дубовик.

"Кто с лагерей - издеваются. В туалет хочешь - в бутылочку. Не выпускают никуда. Опорожняйся в пакет. Не купайся, зубы не чистишь. Условий никаких нет", - сказал пленный.