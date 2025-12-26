https://ria.ru/20251226/vsu-2064762426.html
ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный
ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный - РИА Новости, 26.12.2025
ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный
Боевики ВСУ истязали бывших заключенных, подписавших контракт, в учебном центре в детском лагере Харьковской области за несогласие с условиями содержания,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T06:58:00+03:00
2025-12-26T06:58:00+03:00
2025-12-26T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуевский район
харьков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20251225/front-2064499158.html
харьковская область
чугуевский район
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, чугуевский район, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуевский район, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями, рассказал пленный
РИА Новости: ВСУ истязают бывших заключенных, недовольных условиями