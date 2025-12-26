Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки - РИА Новости, 26.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 26.12.2025
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки
Командование ВСУ пытается не дать отрядам "Шквал" сбежать из Андреевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Командование ВСУ пытается не дать отрядам "Шквал" сбежать из Андреевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225-го отдельного штурмового полка начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады и специальных рот "Шквал" 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возглавляет эти отряды боевик 225-го полка с позывным "Сумрак".
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеКиевСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
