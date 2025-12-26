https://ria.ru/20251226/vsu-2064761825.html
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки - РИА Новости, 26.12.2025
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки
Командование ВСУ пытается не дать отрядам "Шквал" сбежать из Андреевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T06:33:00+03:00
2025-12-26T06:33:00+03:00
2025-12-26T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251226/vsu-2064761717.html
киев
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки
РИА Новости: Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Командование ВСУ пытается не дать отрядам "Шквал" сбежать из Андреевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225-го отдельного штурмового полка начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады и специальных рот "Шквал" 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возглавляет эти отряды боевик 225-го полка с позывным "Сумрак".