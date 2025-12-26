Киев пытается не дать отрядам ВСУ "Шквал" сбежать из Андреевки

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Командование ВСУ пытается не дать отрядам "Шквал" сбежать из Андреевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225-го отдельного штурмового полка начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады и специальных рот "Шквал" 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.