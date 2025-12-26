https://ria.ru/20251226/vsu-2064761717.html
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира мотопехотного взвода 22-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.12.2025
харьковская область
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
РИА Новости: в Харьковской области уничтожили командира из 22-й мехбригады ВСУ
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали командира мотопехотного взвода 22-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады. <...> Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта", — сказал собеседник агентства.
На этом направлении действуют группировки "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь до 485 боевиков, 41 автомобиль, три боевые бронированные машины, две радиолокационные станции RADA израильского производства и три склада материальных средств.
Кроме того, российские бойцы нанесли поражение украинским военным в районах населенных пунктов Благодатовка, Богуславка, Грушевка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Новосергеевка, Подолы, а также Избицкое, Рыбалкино и Старица в Харьковской области
