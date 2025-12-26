Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 26.12.2025 (обновлено: 08:29 26.12.2025)
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ
В Харьковской области ликвидировали командира мотопехотного взвода 22-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ

РИА Новости: в Харьковской области уничтожили командира из 22-й мехбригады ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали командира мотопехотного взвода 22-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады. <...> Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Ахмат" охотится на арторудия 58-й бригады ВСУ в Харьковской области
04:25
На этом направлении действуют группировки "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь до 485 боевиков, 41 автомобиль, три боевые бронированные машины, две радиолокационные станции RADA израильского производства и три склада материальных средств.
Кроме того, российские бойцы нанесли поражение украинским военным в районах населенных пунктов Благодатовка, Богуславка, Грушевка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Новосергеевка, Подолы, а также Избицкое, Рыбалкино и Старица в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
