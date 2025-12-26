В Харьковской области ликвидировали командира из 22-й бригады ВСУ

"В районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады. <...> Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта", — сказал собеседник агентства.

На этом направлении действуют группировки "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь до 485 боевиков, 41 автомобиль, три боевые бронированные машины, две радиолокационные станции RADA израильского производства и три склада материальных средств.