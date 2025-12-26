Беженец: ВСУ дали жителями Красноармейска 45 минут, чтобы покинуть дома

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ неоднократно выгоняли мирных жителей Красноармейска в ДНР из их домов и подвалов, превращая гражданские укрытия в огневые точки, рассказал РИА Новости беженец Евгений.

"Людей выгоняли из подвалов. В детском садике, где прятались мирные жители, люди уже обустроили укрытие. Приехали солдаты ВСУ и сказали: у вас 45 минут, чтобы уехать, потому что подвал теперь занимаем мы", - заявил он.

По его словам, украинские боевики занимали не только общественные здания, но и частные дома.

"В частном секторе такая же история. Если им нужен был подвал, они просто брали его. Если человек не уезжал, они могли поставить возле него гранатомет, миномет - что угодно. И начинали работать прямо оттуда", - добавил Евгений.