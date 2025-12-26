Рейтинг@Mail.ru
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 26.12.2025 (обновлено: 17:54 26.12.2025)
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Скорая встреча главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским указывает на явный прогресс в мирных переговорах, утверждает портал Axios. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
в мире
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине, в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, российский фонд прямых инвестиций, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине, В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Украина
"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ

Axios: готовящаяся встреча Трампа с Зеленским говорит о прогрессе в переговорах

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Скорая встреча главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским указывает на явный прогресс в мирных переговорах, утверждает портал Axios.
"Встреча свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Поскольку ранее Трамп заявил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению", — отмечается в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
25 декабря, 08:00
В пятницу журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что президент США встретится с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. По данным портала, большинство элементов соглашения между Вашингтоном и Киевом уже согласованы, включая гарантии безопасности, которые Украина получит от США и Европы.
Трамп 25 ноября в Truth Social написал, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским возможна только тогда, когда соглашение о завершении конфликта будет окончательным или на завершающей стадии.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Рябков назвал рождественское поздравление Зеленского неадекватным
Вчера, 13:28
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин уже поздравил Трампа с Рождеством, заявил Песков
25 декабря, 13:36
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
