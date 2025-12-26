"Сделка близка". Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Скорая встреча главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским указывает на явный прогресс в мирных переговорах, утверждает портал Axios.
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
25 декабря, 08:00
В пятницу журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что президент США встретится с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. По данным портала, большинство элементов соглашения между Вашингтоном и Киевом уже согласованы, включая гарантии безопасности, которые Украина получит от США и Европы.
Трамп 25 ноября в Truth Social написал, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским возможна только тогда, когда соглашение о завершении конфликта будет окончательным или на завершающей стадии.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Путин уже поздравил Трампа с Рождеством, заявил Песков
25 декабря, 13:36