Пермские врачи спасли подростка с редким заболеванием кожи

ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Пермские врачи спасли 16-летнюю девочку с редким заболеванием, из-за которого она потеряла 95% кожи, Пермские врачи спасли 16-летнюю девочку с редким заболеванием, из-за которого она потеряла 95% кожи, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, у девочки сначала заболело горло и поднялась температура. Однако через несколько часов к признакам "классического" ОРЗ добавились кожные проявления - болезненные пятна, которые быстро превращались в пузыри, лопающиеся и оставляющие ярко-розовые "ожоги". С признаками вирусного заболевания подростка госпитализировали в инфекционную больницу.

« "Врачи-инфекционисты после обследования поставили диагноз – синдром Лайелла. Это тяжелое, жизнеугрожающее токсико-аллергическое состояние, требующее немедленного стационарного лечения из-за риска обезвоживания, сепсиса и поражения внутренних органов. Особенность токсико-аллергического синдрома в массивном отторжении эпидермиса – верхнего слоя кожи", - говорится в сообщении.

В краевом минздраве уточнили, что при такой патологии любое прикосновение к телу пациента вызывает образование пузырей, кожа отслаивается и снимается словно чулок. В результате в какой-то момент девочка оказалась без 95% кожного покрова. Она была перемещена в реанимацию. Ей все время требовались обезболивающие, потому что любое прикосновение доставляло боль. Перевязку пациентке делала команда из 10 человек, так как процедуру нужно было проводить быстро, точно, с минимумом прикосновений. Для лечения девочки врачи подняли всю отечественную и зарубежную литературу, но описанных аналогичных случаев не нашли.

"Риск гибели подростка был очень высок. Пациентка провела в реанимации ПККБ месяц. Помимо восстановления кожных покровов и борьбы с сепсисом специалисты контролировали работу всех органов и систем, которые могли пострадать в результате неадекватной аллергической реакции. Часть кожи за это время восстановилась", - указали в ведомстве.

В какой-то момент реаниматологам удалось справиться с сепсисом. Кроме того, девочка была помещена в специальную флюидизирующую кровать – на воздушной подушке – чтобы раневые поверхности не травмировались, и максимально сохранялись "эпидермальные ростки". Через некоторое время ей провели операцию по пересадке кожи на участки тела, где регенерация так и не началась. Позднее девочка начала заниматься с инструктором ЛФК, который учил ее сидеть, ходить, выполнять различные манипуляции. Процесс реабилитации полностью еще не завершен.

« "Её тело пока словно лоскутное одеяло разных оттенков. Но она жива, практически здорова и твердо настроена на полное восстановление", - подчеркнули врачи.