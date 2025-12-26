Рейтинг@Mail.ru
Врач из Приморья на рейсе в Москву спасла девушку с анафилактическим шоком - РИА Новости, 26.12.2025
Хорошие новости
 
07:07 26.12.2025
Врач из Приморья на рейсе в Москву спасла девушку с анафилактическим шоком
Врач из Приморья на рейсе в Москву спасла девушку с анафилактическим шоком - РИА Новости, 26.12.2025
Врач из Приморья на рейсе в Москву спасла девушку с анафилактическим шоком
Врач из Приморья на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, спасла жизнь гражданке КНДР, у которой развился анафилактический шок, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2025
хорошие новости
москва
владивосток
кндр
шереметьево (аэропорт)
москва, владивосток, кндр, шереметьево (аэропорт)
Хорошие новости, Москва, Владивосток, КНДР, Шереметьево (аэропорт)
Врач из Приморья на рейсе в Москву спасла девушку с анафилактическим шоком

Врач на рейсе в Москву спасла девушку из КНДР с анафилактическим шоком

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Врач из Приморья на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, спасла жизнь гражданке КНДР, у которой развился анафилактический шок, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Собеседник агентства рассказал, что врач-педиатр Ольга Теберекова направлялась из Владивостока в Москву после очередного курса химиотерапии на обследование.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Москве врачи провели три операции на сердце с уникальным оборудованием
18 декабря, 11:15
"Самочувствие врача было непростым… Спустя около трёх часов после вылета экипаж по громкой связи объявил о необходимости оказания экстренной медицинской помощи. Одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние девушки стремительно ухудшалось: появилось угнетение сознания, развился выраженный отёк языка, резко снизилось артериальное давление, возникли нарушения сердечного ритма. Совокупность этих симптомов указывала на развитие анафилактического шока", - отметили в минздраве.
В ведомстве рассказали, что связи с землей на борту не было, а пациентка не говорила ни по-русски, ни по-английски. Врач начала оказывать помощь девушке.
"До посадки в Москве оставалось более пяти часов, и в какой-то момент стало очевидно: счёт идёт на минуты. Потребовалось обеспечение венозного доступа, экстренное введение адреналина, инфузионная терапия и постоянная кислородная поддержка. Медицинская помощь оказывалась непосредственно в салоне самолёта, пассажирские кресла разложили для горизонтального положения пациентки", - сообщил собеседник агентства.
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Во Владивостоке реанимировали пациента после остановки сердца
16 декабря, 10:30
В первые три часа пациентка была нестабильна, пришлось вновь вводить адреналин, рассказали в министерстве.
"Медицинскую помощь удалось оказать своевременно и эффективно благодаря полной комплектации бортовой аптечки и четкому исполнению членами экипажа моих указаний", – привели в минздраве слова Теберековой.
В оказании помощи участвовали также бортпроводники, и пассажиры. Совместными усилиями удавалось поддерживать уровень сатурации и проводить инфузию. На протяжении шести часов велось динамическое наблюдение. Постепенно отёк языка уменьшился, нормализовался уровень сознания, стабилизировались жизненно важные показатели. Удалось избежать внеплановой экстренной посадки. В аэропорту Шереметьево пациентку передали бригаде "скорой".
"Мне помогали все – бортпроводники и пассажиры, русскоязычные и граждане Кореи. Все понимали серьёзность ситуации. Это было настоящее единение людей во имя спасения жизни, когда каждый понимал ответственность и делал всё возможное", – добавила врач.
Операция - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП
5 декабря, 17:27
 
Хорошие новостиМоскваВладивостокКНДРШереметьево (аэропорт)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
