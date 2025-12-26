Рейтинг@Mail.ru
Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, заявили в Минвостокразвития - РИА Новости, 26.12.2025
17:52 26.12.2025
Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, заявили в Минвостокразвития
экономика
арктика
дальний восток
россия
алексей чекунков
арктика
дальний восток
россия
экономика, арктика, дальний восток, россия, алексей чекунков
Экономика, Арктика, Дальний Восток, Россия, Алексей Чекунков
Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, где запущено более 1,3 тысячи новых предприятий, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.
"Запущены более 1,3 тысячи новых предприятий, а всего стартовали 3 тысячи проектов. Инвесторы поверили в Дальний Восток, инвесторы поверили в Арктику. За пять лет развития Арктики тысячи новых инвестиционных проектов запущено", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
ЭкономикаАрктикаДальний ВостокРоссияАлексей Чекунков
 
 
