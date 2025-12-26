https://ria.ru/20251226/vostok-2064954845.html
Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, заявили в Минвостокразвития
Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, заявили в Минвостокразвития - РИА Новости, 26.12.2025
Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, заявили в Минвостокразвития
Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, где запущено более 1,3 тысячи новых предприятий, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:52:00+03:00
2025-12-26T17:52:00+03:00
2025-12-26T17:52:00+03:00
экономика
арктика
дальний восток
россия
алексей чекунков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813732_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_af7885d38bf9ee5a5922d52e69edfb99.jpg
https://ria.ru/20251226/vostok-2064951642.html
арктика
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813732_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_338d3ee690fe6d7fc7f44e3951066346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арктика, дальний восток, россия, алексей чекунков
Экономика, Арктика, Дальний Восток, Россия, Алексей Чекунков
Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, заявили в Минвостокразвития
Чекунков заявил, что инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику