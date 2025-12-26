https://ria.ru/20251226/vostok-2064951642.html
Минвостокразвития заявило о прекращении оттока населения с Дальнего Востока
Отток населения с Дальнего Востока удалось остановить, фиксируется стабильно положительный приток молодежи, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. РИА Новости, 26.12.2025
