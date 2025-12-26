Рейтинг@Mail.ru
Минвостокразвития заявило о прекращении оттока населения с Дальнего Востока - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/vostok-2064951642.html
Минвостокразвития заявило о прекращении оттока населения с Дальнего Востока
Минвостокразвития заявило о прекращении оттока населения с Дальнего Востока - РИА Новости, 26.12.2025
Минвостокразвития заявило о прекращении оттока населения с Дальнего Востока
Отток населения с Дальнего Востока удалось остановить, фиксируется стабильно положительный приток молодежи, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:41:00+03:00
2025-12-26T17:41:00+03:00
общество
дальний восток
россия
алексей чекунков
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814803407_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_d61e64b249402eb63022b07985e7edf3.jpg
https://realty.ria.ru/20251209/ipoteka-2060844948.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814803407_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_11a385cb00f0e3a99b639473e544ae5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дальний восток, россия, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Общество, Дальний Восток, Россия, Алексей Чекунков, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
Минвостокразвития заявило о прекращении оттока населения с Дальнего Востока

Чекунков: отток населения с Дальнего Востока удалось остановить

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Отток населения с Дальнего Востока удалось остановить, фиксируется стабильно положительный приток молодежи, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Нужно было остановить, ну извините, в такой медицинской терминологии, остановить кровотечение, остановить отток населения, обветшание инфраструктуры и потерю интереса инвесторами к этим регионам (Дальнего Востока – ред). Считаю, что это удалось. Но прежде всего, конечно, это положительный миграционный приток. В 2024 году он был зафиксирован, посмотрим результаты 2025 года... мы видим, что люди поверили в Дальний Восток, особенно молодежь", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сбербанк запустил льготную ипотеку для многодетных семей на Дальнем Востоке
9 декабря, 15:23
 
ОбществоДальний ВостокРоссияАлексей ЧекунковМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала