17:49 26.12.2025 (обновлено: 17:50 26.12.2025)
В Воронеже экс-ректор ВГУ получил восемь лет за распространение порнографии
Воронежский суд приговорил к восьми годам строго режима экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого за распространение порнографии и дачу взятки, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, россия, воронежский государственный университет, воронеж
Происшествия, Россия, Воронежский государственный университет, Воронеж
В Воронеже экс-ректор ВГУ получил восемь лет за распространение порнографии

РИА Новости: в Воронеже бывшего ректора ВГУ осудили на восемь лет за порнографию

© Фото : Управление по информационной и рекламной политике ВГУБывший ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий
Бывший ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Управление по информационной и рекламной политике ВГУ
Бывший ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Воронежский суд приговорил к восьми годам строго режима экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого за распространение порнографии и дачу взятки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«
"Суд приговорил Ендовицкого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его признали виновным по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ "дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере", пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ "незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет",- сообщили в прокуратуре.
Ранее Дмитрий Ендовицкий был ректором ВГУ. Он был арестован по подозрению в даче взятки и распространении порнографии.
Следователи считают, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, считает следствие. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.
Бывший ректор БФУ Александр Федоров - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено
2 июля, 17:35
 
ПроисшествияРоссияВоронежский государственный университетВоронеж
 
 
