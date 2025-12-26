https://ria.ru/20251226/voronezh-2064953861.html
В Воронеже экс-ректор ВГУ получил восемь лет за распространение порнографии
В Воронеже экс-ректор ВГУ получил восемь лет за распространение порнографии - РИА Новости, 26.12.2025
В Воронеже экс-ректор ВГУ получил восемь лет за распространение порнографии
Воронежский суд приговорил к восьми годам строго режима экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого за распространение порнографии и дачу взятки, сообщили РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Воронежский суд приговорил к восьми годам строго режима экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого за распространение порнографии и дачу взятки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Суд приговорил Ендовицкого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его признали виновным по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ
"дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере", пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ "незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет",- сообщили в прокуратуре.
Ранее Дмитрий Ендовицкий был ректором ВГУ
. Он был арестован по подозрению в даче взятки и распространении порнографии.
Следователи считают, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, считает следствие. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.