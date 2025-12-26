Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Госпрограмма развития ОПК на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения (ГПВ) и является одним из инструментов ее реализации, говорится в справочных материалах к совещанию по новой ГПВ, которое провел в пятницу президент РФ Владимир Путин.