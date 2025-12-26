https://ria.ru/20251226/vooruzhenie-2064936344.html
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки - РИА Новости, 26.12.2025
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки
Госпрограмма развития ОПК на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения (ГПВ) и является одним из инструментов ее... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:46:00+03:00
2025-12-26T16:46:00+03:00
2025-12-26T16:51:00+03:00
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки
Развитие ОПК является инструментом госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Госпрограмма развития ОПК на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения (ГПВ) и является одним из инструментов ее реализации, говорится в справочных материалах к совещанию по новой ГПВ, которое провел в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"В свою очередь, государственная программа развития оборонно-промышленного комплекса на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения на указанный период и, по сути, является одним из инструментов обеспечения реализации ГПВ", - говорится в справочных материалах.