Рейтинг@Mail.ru
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 26.12.2025 (обновлено: 16:51 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/vooruzhenie-2064936344.html
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки - РИА Новости, 26.12.2025
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки
Госпрограмма развития ОПК на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения (ГПВ) и является одним из инструментов ее... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:46:00+03:00
2025-12-26T16:51:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946447892_0:106:3075:1836_1920x0_80_0_0_4f66f27b94cd7c490b31ff371ed40f28.jpg
https://ria.ru/20251226/rossiya-2064936472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946447892_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_0a8a74c8810e081f62eb36056e5e4c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Госпрограмма вооружений до 2036 года синхронизирована с развитием оборонки

Развитие ОПК является инструментом госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПроизводство патронов
Производство патронов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Производство патронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Госпрограмма развития ОПК на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения (ГПВ) и является одним из инструментов ее реализации, говорится в справочных материалах к совещанию по новой ГПВ, которое провел в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"В свою очередь, государственная программа развития оборонно-промышленного комплекса на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения на указанный период и, по сути, является одним из инструментов обеспечения реализации ГПВ", - говорится в справочных материалах.
Тульский оружейный завод - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Стали известны детали содержания новой программы госвооружения
Вчера, 16:46
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала