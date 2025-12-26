https://ria.ru/20251226/vojska-2064829676.html
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области - РИА Новости, 26.12.2025
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ОСВОБОДИЛИ КОСОВЦЕВО В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ - МО РФ РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:20:00+03:00
2025-12-26T12:20:00+03:00
2025-12-26T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Косовцево в Запорожской области
Силы "Востока" освободили Косовцево в Запорожской области