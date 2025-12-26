Рейтинг@Mail.ru
06:24 26.12.2025
Отказавшийся снимать тонировку из-за мороза водитель получил пять суток
Суд в Сургуте арестовал на пять суток автомобилиста, отказавшегося по требованию сотрудника ГАИ снимать тонировку, сам мужчина на суде заявил, что... РИА Новости, 26.12.2025
Отказавшийся снимать тонировку из-за мороза водитель получил пять суток

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суд в Сургуте арестовал на пять суток автомобилиста, отказавшегося по требованию сотрудника ГАИ снимать тонировку, сам мужчина на суде заявил, что проигнорировал просьбу из-за мороза, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, водителя Lexus GS 250 сотрудники ГАИ остановили за тонировку передних боковых стекол. Их светопропускаемость составила 30,6%, что не соответствует требованиям технического регламента. Мужчина отказался убирать тонировку, за что на него составили протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.
В ходе судебного заседания водитель признал вину и объяснил, что тонировку не устранил из-за мороза.
Суд в Сургуте принял решение назначить мужчине наказание в виде административного ареста на пять суток. В постановлении подчеркивалось, что он совершил грубое правонарушение, пренебрегая требованиями правоохранителей.
Двое омичей развлеклись ездой на автомобиле с игрушечным рулем - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Омске двух мужчин оштрафовали за езду на машине с игрушечным рулем
18 декабря, 15:54
 
ПроисшествияСургутГИБДД МВД РФ
 
 
