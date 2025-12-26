https://ria.ru/20251226/vklady-2064747619.html
Россиян предупредили о конце эпохи рекордных ставок по вкладам
Эпоха беспрецедентно высоких ставок по депозитам подходит к концу, и многие уже рассматривают альтернативные возможности. На что обратить внимание на фондовом...
Россиян предупредили о конце эпохи рекордных ставок по вкладам
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Эпоха беспрецедентно высоких ставок по депозитам подходит к концу, и многие уже рассматривают альтернативные возможности. На что обратить внимание на фондовом рынке в 2026 году, рассказал агентству "Прайм"
аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.
«
"В уходящем году ключевая ставка снизилась с 21% до 16%. Все это время снижались и ставки по вкладам – иногда опережая действия регулятора, иногда чуть запаздывая. Но тренд был однозначным: период беспрецедентно высоких ставок подходит к концу", — сказал он.
Банк России заявляет о намерение продолжить смягчение. Аналитик предположил, что в 2026 году ставка продолжит снижаться и к концу года достигнет 12%. Это означает, что доходность банковских вкладов тоже сократится.
В этой ситуации инвесторам стоит обратить внимание на облигации федерального займа с длинным сроком погашения и надежные бумаги корпоративных эмитентов. На рынке акций интересны компании с небольшим долгом, сумевшие адаптироваться к новой реальности и ориентированные на внутренний рынок. В этом случае велика вероятность их дальнейшего роста, заключил Ефанов.