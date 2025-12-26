Рейтинг@Mail.ru
21:55 26.12.2025
Коллегия судей рассмотрит кандидатуру Давыдова на пост первого зампреда ВС
политика, россия, владимир давыдов
Политика, Россия, Владимир Давыдов
Коллегия судей рассмотрит кандидатуру Давыдова на пост первого зампреда ВС

ВККС 29 декабря рассмотрит Давыдова на пост первого зампреда ВС

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 29 декабря рассмотрит заявление заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ Владимира Давыдова о рекомендации кандидатом на должность первого заместителя председателя, следует из повестки внеочередного заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
"Заявление Давыдова Владимира Александровича о рекомендации кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного Суда Российской Федерации (по конкурсу, объявленному в "Российской газете" от 11 декабря 2025 г. № 282)", - сказано в повестке.
Также сообщается, что в понедельник будет рассмотрено заявление главы ВККС Николая Тимошина о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ.
Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова
24 декабря, 07:07
 
ПолитикаРоссияВладимир Давыдов
 
 
