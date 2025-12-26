Коллегия судей рассмотрит кандидатуру Давыдова на пост первого зампреда ВС

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 29 декабря рассмотрит заявление заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ Владимира Давыдова о рекомендации кандидатом на должность первого заместителя председателя, следует из повестки внеочередного заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

"Заявление Давыдова Владимира Александровича о рекомендации кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного Суда Российской Федерации (по конкурсу, объявленному в "Российской газете" от 11 декабря 2025 г. № 282)", - сказано в повестке.

Также сообщается, что в понедельник будет рассмотрено заявление главы ВККС Николая Тимошина о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ.