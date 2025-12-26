Рейтинг@Mail.ru
Задержанная за попытку покушения в Ставрополе признала вину
10:59 26.12.2025
Задержанная за попытку покушения в Ставрополе признала вину
Задержанная за попытку покушения в Ставрополе признала вину
Задержанная за попытку покушения на российского военнослужащего жительница Кубани заявила на видео от ФСБ, что вину признает и сильно раскаивается. РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
ставрополь
краснодарский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, ставрополь, краснодарский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ставрополь, Краснодарский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Задержанная за попытку покушения на российского военнослужащего жительница Кубани заявила на видео от ФСБ, что вину признает и сильно раскаивается.
Ранее ФСБ сообщила, что попавшая под влияние мошенников жительница Краснодарского края по заданию спецслужб киевского режима должна была прикрепить бомбу к машине военного в Ставрополе. При попытке реализации преступного замысла ее задержали силовики.
"Выдвинулась в город Ставрополь по указанию куратора с Украины. По его указанию подняла взрывное устройство. Далее выдвинулась на парковку одной из войсковых частей, расположенных в городе Ставрополь. Осуществляла фото- и видеосъемку автомобилей, находящихся на парковке, и направляла куратору. Моим заданием было прикрепить взрывное устройство к одной из машин по указанию куратора. Но в ходе проведения была задержана сотрудниками ФСБ. Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь", - сказала злоумышленница.
 
