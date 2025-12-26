https://ria.ru/20251226/vina-2064800923.html
Задержанная за попытку покушения в Ставрополе признала вину
Задержанная за попытку покушения в Ставрополе признала вину - РИА Новости, 26.12.2025
Задержанная за попытку покушения в Ставрополе признала вину
Задержанная за попытку покушения на российского военнослужащего жительница Кубани заявила на видео от ФСБ, что вину признает и сильно раскаивается. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:59:00+03:00
2025-12-26T10:59:00+03:00
2025-12-26T10:59:00+03:00
происшествия
ставрополь
краснодарский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ставрополь
краснодарский край
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, краснодарский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ставрополь, Краснодарский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанная за попытку покушения в Ставрополе признала вину
Задержанная за попытку покушения на военного в Ставрополе признала вину