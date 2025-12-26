https://ria.ru/20251226/venesuela-2064758546.html
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро по защите суверенитета
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро по защите суверенитета - РИА Новости, 26.12.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро по защите суверенитета
Венесуэла выразила благодарность России за поддержку усилий президента Николаса Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа, сообщил в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T04:42:00+03:00
2025-12-26T04:42:00+03:00
2025-12-26T06:29:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
сша
мария захарова
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_957f3fdf9fe8a0c96e878409b26bb1d4.jpg
https://ria.ru/20251225/mid-2064661687.html
https://ria.ru/20251225/mid-2064633131.html
россия
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_9d31109dd4149ec8c38e3e1f3945e531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, сша, мария захарова, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Россия, Венесуэла, США, Мария Захарова, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро по защите суверенитета
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку усилий по защите суверенитета страны