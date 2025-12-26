Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро по защите суверенитета
04:42 26.12.2025 (обновлено: 06:29 26.12.2025)
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро по защите суверенитета
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро по защите суверенитета
в мире
россия
венесуэла
сша
мария захарова
николас мадуро
дональд трамп
В мире, Россия, Венесуэла, США, Мария Захарова, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 дек - РИА Новости. Венесуэла выразила благодарность России за поддержку усилий президента Николаса Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа, сообщил в Telegram-канале глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль.
Министр от имени лидера страны Николаса Мадуро выразил искреннюю благодарность правительству России за поддержку Каракаса по защите суверенитета и интереса венесуэльцев на фоне агрессии со стороны США.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Российское посольство в Венесуэле работает в штатном режиме, заявил МИД
Вчера, 16:21
Глава МИД также отметил вклад Москвы в защиту мира в Карибском регионе.
Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва решительно осуждает усиление военного присутствия США в Карибском море, а также фактическое введение морской блокады Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МИД рассчитывает на прагматизм Трампа в решении кризиса с Венесуэлой
Вчера, 15:25
 
