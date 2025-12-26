Экс-депутат курской облдумы Васильев получил срок за хищения

КУРСК, 26 дек — РИА Новости. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев получил срок за хищения бюджетных средств при строительстве фортификаций в приграничье, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать Васильева Максима Сергеевича виновным <...> и назначить ему наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства, с ограничением свободы на один год", — огласили приговор в Ленинском суде в Курске.

Экс-депутат заявил, что намерен его обжаловать.

Хищения на строительстве фортификаций

По данным Генпрокуратуры , с 2022 по 2023 год курские власти получили из федбюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.

Чиновники воспользовались действующим в регионе режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.

В частности, депутат облдумы Максим Васильев подключил к "сделке" ООО "КТК Сервис" и ООО "Сиэми" бизнесмена Виталия Синьговского . С этими компаниями подписали два договора, на основании которых они получили почти 385,3 миллиона рублей. Часть этих денег фигуранты легализовали через приобретение дорогостоящей недвижимости.