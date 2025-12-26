Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат курской облдумы Васильев получил срок за хищения - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 26.12.2025 (обновлено: 14:58 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/vasilev-2064812369.html
Экс-депутат курской облдумы Васильев получил срок за хищения
Экс-депутат курской облдумы Васильев получил срок за хищения - РИА Новости, 26.12.2025
Экс-депутат курской облдумы Васильев получил срок за хищения
Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев получил срок за хищения бюджетных средств при строительстве фортификаций в приграничье, передает... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:31:00+03:00
2025-12-26T14:58:00+03:00
происшествия
курская область
алексей дедов
генеральная прокуратура рф
алексей смирнов (политик)
курск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012561837_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_58fa1f8352614468014ef4eacad871b2.jpg
https://ria.ru/20251106/fortifikatsii-2053194793.html
https://ria.ru/20251218/delo-2063046403.html
https://ria.ru/20251224/sud-2064478874.html
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012561837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_01c6ceb376a9f1143f6e6cbd4ffbd03f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, алексей дедов, генеральная прокуратура рф, алексей смирнов (политик) , курск
Происшествия, Курская область, Алексей Дедов, Генеральная прокуратура РФ, Алексей Смирнов (политик) , Курск
Экс-депутат курской облдумы Васильев получил срок за хищения

Экс-депутату курской облдумы Васильеву дали 5,5 года за хищения на фортификациях

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 26 дек — РИА Новости. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев получил срок за хищения бюджетных средств при строительстве фортификаций в приграничье, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Васильева Максима Сергеевича виновным <...> и назначить ему наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства, с ограничением свободы на один год", — огласили приговор в Ленинском суде в Курске.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву
6 ноября, 14:52
Экс-депутат заявил, что намерен его обжаловать.

Хищения на строительстве фортификаций

По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год курские власти получили из федбюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.
Чиновники воспользовались действующим в регионе режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о создании фирм-однодневок
18 декабря, 19:55
В частности, депутат облдумы Максим Васильев подключил к "сделке" ООО "КТК Сервис" и ООО "Сиэми" бизнесмена Виталия Синьговского. С этими компаниями подписали два договора, на основании которых они получили почти 385,3 миллиона рублей. Часть этих денег фигуранты легализовали через приобретение дорогостоящей недвижимости.
По делу о хищениях на строительстве фортификаций также проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Свидетель по делу о хищениях на курских фортификациях раскрыл подробности
24 декабря, 23:43
 
ПроисшествияКурская областьАлексей ДедовГенеральная прокуратура РФАлексей Смирнов (политик)Курск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала