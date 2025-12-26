Рейтинг@Mail.ru
В ЕС призвали слушать, но никогда не подчиняться требованиям из Вашингтона - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/vashington-2064792678.html
В ЕС призвали слушать, но никогда не подчиняться требованиям из Вашингтона
В ЕС призвали слушать, но никогда не подчиняться требованиям из Вашингтона - РИА Новости, 26.12.2025
В ЕС призвали слушать, но никогда не подчиняться требованиям из Вашингтона
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера заявила, что Евросоюз не должен подчиняться требованиям из США об отказе от законов в области... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:44:00+03:00
2025-12-26T10:44:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251225/ssha-2064384403.html
https://ria.ru/20251225/es-2064741857.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, amazon
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Amazon
В ЕС призвали слушать, но никогда не подчиняться требованиям из Вашингтона

Рибера призвала ЕС не подчиняться требованиям США об отказе от ряда законов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера заявила, что Евросоюз не должен подчиняться требованиям из США об отказе от законов в области устойчивых цепочек поставок, обезлесения и регулирования соцсетей, сообщает британская газета Financial Times.
"Рибера заявила, что ЕС должен слушать, но никогда не подчиняться требованиям из Вашингтона об отмене законов об устойчивых цепочках поставок, обезлесении и регулировании соцсетей", - сообщает издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
25 декабря, 08:00
В интервью газете еврокомиссар заявила, не упоминая имени президента США Дональда Трампа, что если ЕС потеряет свою идентичность, ценности и доверие своего населения, то будет не в состоянии вести переговоры о чем-либо.
По ее словам, для сохранения конкурентоспособности в мире ЕС должен более решительно защищать свою систему регулирования. Рибера отметила, что ЕС должен продолжать позиционировать себя в качестве глобального учредителя стандартов и не может рассчитывать на "гонку уступок".
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft и соцсеть X, как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.
*Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В ЕС не оценят оплату войны на Украине из своего кармана, заявил Пушков
25 декабря, 23:23
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала