В ЕС призвали слушать, но никогда не подчиняться требованиям из Вашингтона

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера заявила, что Евросоюз не должен подчиняться требованиям из США об отказе от законов в области устойчивых цепочек поставок, обезлесения и регулирования соцсетей, сообщает британская газета Financial Times.
"Рибера заявила, что ЕС должен слушать, но никогда не подчиняться требованиям из Вашингтона об отмене законов об устойчивых цепочках поставок, обезлесении и регулировании соцсетей", - сообщает издание.
В интервью газете еврокомиссар заявила, не упоминая имени президента США Дональда Трампа, что если ЕС потеряет свою идентичность, ценности и доверие своего населения, то будет не в состоянии вести переговоры о чем-либо.
По ее словам, для сохранения конкурентоспособности в мире ЕС должен более решительно защищать свою систему регулирования. Рибера отметила, что ЕС должен продолжать позиционировать себя в качестве глобального учредителя стандартов и не может рассчитывать на "гонку уступок".
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft и соцсеть X, как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.
