Рейтинг@Mail.ru
Украинцы возглавили рейтинг худших преступников в США - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ukraintsy-2064752908.html
Украинцы возглавили рейтинг худших преступников в США
Украинцы возглавили рейтинг худших преступников в США - РИА Новости, 26.12.2025
Украинцы возглавили рейтинг худших преступников в США
Украинские мигранты, обвиняемые в преступлениях в США, возглавили рейтинг "Худшие из худших" среди преступников из постсоветских стран, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T02:28:00+03:00
2025-12-26T02:28:00+03:00
в мире
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f8c27ac5816ad9a511a649774cc5fbe.jpg
https://ria.ru/20251217/prestupniki-2062529014.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6abc7c877421c476c6a238158e2b8dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
Украинцы возглавили рейтинг худших преступников в США

РИА Новости: украинцы возглавили рейтинг преступников в США

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Украинские мигранты, обвиняемые в преступлениях в США, возглавили рейтинг "Худшие из худших" среди преступников из постсоветских стран, свидетельствуют данные американского министерства внутренней безопасности, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В перечень вносят данные об арестованных мигрантах, которых власти США обвиняют в различных преступлениях.
По данным министерства, больше всего из стран постсоветского пространства в базу занесено граждан Украины. В списке значатся 27 человек. Среди обвинений - продажа наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, грабеж, мошенничество и даже обращение в рабство и торговля людьми.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками
17 декабря, 05:27
 
В миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала